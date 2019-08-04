Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лободу и Иванова перепутали с Гагой и Купером 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Публику заставила задуматься фотография в инстаграме.
Украинский певец Артем Иванов явно питает чувства к Светлане Лободе. В своем инстаграме он выставил красивое совместное фото и грустно подписал его «Я для тебя плохой…»
Однако судя по всему, на взаимность Артему рассчитывать не приходится. Похоже, что Светлана Лобода всем мужчинам предпочитает Линдеманна.
По слухам, именно от лидера группы Rammstein певица родила свою вторую дочь, назвав ее, в честь отца, Тильдой, — пишет «vladtime.ru».
Недавно звезду со старшей дочерью заметили на концерте группы. А затем — в гримерке Тилля Линдерманна.
Так что отвергнутому певцу ничего другого не остается, как дружить и продолжать работать вместе со Светланой. Подписчики расстраиваются, так как считают, что их них получилась бы прекрасная пара.
«Какая бы пара получилась», «отлично смотритесь», — пишут они в микроблоге.
А многие отмечают несомненное сходство персонажей на фото со скандальной зарубежной звездной парой.
«Я сначала подумала, что это Бредли Купер и Леди Гага, оочень похоже», «Прям Гага с Купером».
Комментарии
Шоу-бизнес , Артем Иванов , Светлана Лобода , Стефани Джерманотта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Вилли Токарев145
Супруга Асада сделала заявление о своей болезни12
Миллионам россиян предрекли потерю работы436
Сын Токарева прокомментировал его смерть2
Рэпера Борзини убили в Донецке
Видео
00:40
Умер Вилли Токарев
Шоу-бизнес
01:13
Россия бросила военную авиацию на борьбу с пожарами
Армия Пожары
00:32
На акции в Москве увидели «провокатора с коляской»
Происшествия
00:30
Сын Токарева прокомментировал его смерть
Шоу-бизнес Другое
01:13
Пожары в Сибири назвали местью «московским дикарям»
Пожары В мире
00:32
Стрельба в Огайо попала на видео
Происшествия
03:51
В «Слуге народа» предложили жесткие меры за переговоры с РФ
В мире Украина
03:51
Партия Зеленского запустит в Раде искусственный разум
В мире Украина
01:26
Миллионам россиян предрекли потерю работы
Общество
01:31
В ЕС отреагировали на задержания в Москве
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение