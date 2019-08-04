Лободу и Иванова перепутали с Гагой и Купером

Публику заставила задуматься фотография в инстаграме.

Однако судя по всему, на взаимность Артему рассчитывать не приходится. Похоже, что Светлана Лобода всем мужчинам предпочитает Линдеманна.

По слухам, именно от лидера группы Rammstein певица родила свою вторую дочь, назвав ее, в честь отца, Тильдой, — пишет «vladtime.ru».

Недавно звезду со старшей дочерью заметили на концерте группы. А затем — в гримерке Тилля Линдерманна.

Так что отвергнутому певцу ничего другого не остается, как дружить и продолжать работать вместе со Светланой. Подписчики расстраиваются, так как считают, что их них получилась бы прекрасная пара.

«Какая бы пара получилась», «отлично смотритесь», — пишут они в микроблоге.

А многие отмечают несомненное сходство персонажей на фото со скандальной зарубежной звездной парой.