Умер Вилли Токарев

Токарев эмигрировал в США в 1974 году. Он работал разнорабочим, таксистом, потом стал петь в ресторанах Нью-Йорка. В 1981 году вышел его альбом «В шумном балагане», который принес Токареву огромную популярность в СССР. Записи певца распространялись нелегально, на аудиокассетах. После этого певец выпустил десятки альбомов, имевших большой успех.

В 1990-е годы Вилли Токарев переехал в Москву и открыл свою студию звукозаписи.