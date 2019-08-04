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Умер Вилли Токарев 

Рамблер + ещё 23 7 минут назад
Умер певец-легенда русского шансона. Вилли Токарев скончался в возрасте 84 лет. О смерти артиста сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на народного артиста Николая Тамразова.
Токарев эмигрировал в США в 1974 году. Он работал разнорабочим, таксистом, потом стал петь в ресторанах Нью-Йорка. В 1981 году вышел его альбом «В шумном балагане», который принес Токареву огромную популярность в СССР. Записи певца распространялись нелегально, на аудиокассетах. После этого певец выпустил десятки альбомов, имевших большой успех.
В 1990-е годы Вилли Токарев переехал в Москву и открыл свою студию звукозаписи.
Шоу-бизнес , Видео , Николай Тамразов , Вилли Токарев , Эхо Москвы
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