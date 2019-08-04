Елка резко отчитала любителя говорить гадости

Певица Елка только что завершила свой отпуск. Надо сказать, что звезда для отдыха выбрала не круиз и не пляжный отдых — она провела неделю в спортивном лагере в Красной Поляне.

Такой нестандартный отдых придал певице сил, и физических, и моральных.

Возможно, поэтому, когда один из подписчиков, придравшись к пляжному фото, назвал ее «потрепанной», Елка хладнокровно и резко осадила нахала.

«Я люблю себя всякой: помятой, потрепанной, неумытой, непричесанной, лохматой, отекшей. И это все еще я!», — цитирует слова певицы «Teleprogramma.pro».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Вальдемаровна (@elkasinger) 2 Авг 2019 в 1:40 PDT Сама исполнительница сказала, что да, она сейчас действительно слегка расслабилась, однако для того и существует отдых.

Поклонники поддержали девушку.