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Елка резко отчитала любителя говорить гадости 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Певица Елка только что завершила свой отпуск. Надо сказать, что звезда для отдыха выбрала не круиз и не пляжный отдых — она провела неделю в спортивном лагере в Красной Поляне.
Такой нестандартный отдых придал певице сил, и физических, и моральных.
Возможно, поэтому, когда один из подписчиков, придравшись к пляжному фото, назвал ее «потрепанной», Елка хладнокровно и резко осадила нахала.
«Я люблю себя всякой: помятой, потрепанной, неумытой, непричесанной, лохматой, отекшей. И это все еще я!», — цитирует слова певицы «Teleprogramma.pro».
Сама исполнительница сказала, что да, она сейчас действительно слегка расслабилась, однако для того и существует отдых.
Поклонники поддержали девушку.
«… вы говорили про какой-то комментарий, где человек высказал мнение про ваш внешний вид. Меня же, наооборот, очень восхитило это фото, именно оно зацепило, такое живое, настоящее».
Комментарии
Шоу-бизнес , Елка
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