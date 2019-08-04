Киркоров водит детей на ночные вечеринки

Филипп Бедросович путешествует по городам и странам вместе с младшим поколением. Дочь Алла-Виктория и сын Мартин повсюду сопровождают звездного папу. А тот в своем инстаграме публикует фотоотчеты вояжей.

Недоумение у подписчиков вызвала история о том, что Филипп взял с собой детей на ночную вечеринку, предназначавшуюся явно для взрослых. В сторис поп-король выложил запись посещения ночного клуба Le Quai — одного из самых популярных у вип-публики увеселительных заведений, которое находится в Сан-Тропе, Франция, — рассказывают "dni.ru ".

На записи видны все атрибуты ночного действа — полутемные помещения, громкая музыка, танцующие легко одетые красотки. Словом, обстановка, конечно, отнюдь не криминальная, но мало напоминающая детское представление.