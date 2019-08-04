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Киркоров водит детей на ночные вечеринки 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Филипп Бедросович путешествует по городам и странам вместе с младшим поколением. Дочь Алла-Виктория и сын Мартин повсюду сопровождают звездного папу. А тот в своем инстаграме публикует фотоотчеты вояжей.
Недоумение у подписчиков вызвала история о том, что Филипп взял с собой детей на ночную вечеринку, предназначавшуюся явно для взрослых. В сторис поп-король выложил запись посещения ночного клуба Le Quai — одного из самых популярных у вип-публики увеселительных заведений, которое находится в Сан-Тропе, Франция, — рассказывают "dni.ru ".
На записи видны все атрибуты ночного действа — полутемные помещения, громкая музыка, танцующие легко одетые красотки. Словом, обстановка, конечно, отнюдь не криминальная, но мало напоминающая детское представление.
Впрочем, Алла-Виктория и Мартин, видимо, уже привыкли к подобным мероприятиям — ребята спокойно ужинали, не обращая особого внимания на шоу.
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Шоу-бизнес , Дни.Ру
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