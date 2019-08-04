Аршавин хочет отобрать у Барановской сына?

Андреем Аршавиным. В социальных сетях активно обсуждается тема нового возможного скандала между Юлией Барановской

В свое время футболист ушел от беременной Юлии к новой пассии — журналистке Алисе Казьминой . Но счастья на чужом несчастье не случилось, и этот союз распался.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЮЛИЯ БАРАНОВСКАЯ (@baranovskaya_fanofficial) 15 Мар 2019 в 9:24 PDT Тем временем Юлия растила сыновей и дочку.

Аршавин же теперь стал активно налаживать отношения с детьми, особенно с сыновьями. Он выкладывает в сеть фотографии с ними — то на прогулке, то в кафе. Приглашает мальчиков на совместные тренировки, — пишет "vladtime.ru ".

Конечно, дети тянутся к знаменитому папе. Тем более, что он старается устраивать для них праздники, а не заставляет учиться и выполнять скучные обязанности по дому.

Юлия может попасть в ловушку — по слухам, старший сын, которому уже 13 лет, очень сблизился с отцом и даже может захотеть к нему переехать. Конечно, мать будет этому препятствовать.

Фолловеры осуждают футболиста.