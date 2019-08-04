Аршавин хочет отобрать у Барановской сына? 

В социальных сетях активно обсуждается тема нового возможного скандала между Юлией Барановской и Андреем Аршавиным.
В свое время футболист ушел от беременной Юлии к новой пассии — журналистке Алисе Казьминой. Но счастья на чужом несчастье не случилось, и этот союз распался.
Тем временем Юлия растила сыновей и дочку.
Аршавин же теперь стал активно налаживать отношения с детьми, особенно с сыновьями. Он выкладывает в сеть фотографии с ними — то на прогулке, то в кафе. Приглашает мальчиков на совместные тренировки, — пишет "vladtime.ru ".
Конечно, дети тянутся к знаменитому папе. Тем более, что он старается устраивать для них праздники, а не заставляет учиться и выполнять скучные обязанности по дому.
Юлия может попасть в ловушку — по слухам, старший сын, которому уже 13 лет, очень сблизился с отцом и даже может захотеть к нему переехать. Конечно, мать будет этому препятствовать.
Фолловеры осуждают футболиста.
«Она столько сил в детей вложила. Я слышала, что он переманивает на свою сторону детей», «Знаю я таких, теперь мама плохая, а папа хороший», «Молодая, красивая, счастливая мама. А мужчины -сколобки пусть катаются всю жизнь от одной к другой», — возмущаются они в микроблоге.