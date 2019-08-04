Клаудия Шиффер объявила войну соседям по поместью

Супермодель Клаудия Шиффер и ее муж, британский режиссер Мэттью Вон («Пипец», «Кингсман») вступили в войну с соседом, который захотел увеличить размер своего поместья. По мнению звездной пары, это окажет негативное влияние на их загородную усадьбу стоимостью в пять миллионов фунтов, сообщила Daily Mail.

Шиффер и Вон с 2002 года владеют старинной усадьбой Колдхэм-холл в английском графстве Саффолк.

Владелец соседнего коттеджа захотел удвоить размер своей жилплощади, соорудив двухэтажный пристрой. По мнению супермодели и режиссера, это разрушит историческую атмосферу их поместья.

Адвокаты пары написали письмо в районный совет Западного Саффолка, в котором говорится, что вид на постройки их соседей существует с XVI века.

«Значительное расширение строений будет вредить объектам культурного наследия, а планируемый гараж и магазин добавят капитальную форму застройки к сельскому характеру усадьбы», — говорится в послании.

Ходатайство об увеличении коттеджа подала Ханна Пило, родственница мультимиллионера Йенса Пило, который владел имением в Колдхем-холле до Шиффер и Вон.