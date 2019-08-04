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Клаудия Шиффер объявила войну соседям по поместью 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Супермодель Клаудия Шиффер и ее муж, британский режиссер Мэттью Вон («Пипец», «Кингсман») вступили в войну с соседом, который захотел увеличить размер своего поместья. По мнению звездной пары, это окажет негативное влияние на их загородную усадьбу стоимостью в пять миллионов фунтов, сообщила Daily Mail.
Шиффер и Вон с 2002 года владеют старинной усадьбой Колдхэм-холл в английском графстве Саффолк.
Владелец соседнего коттеджа захотел удвоить размер своей жилплощади, соорудив двухэтажный пристрой. По мнению супермодели и режиссера, это разрушит историческую атмосферу их поместья.
Адвокаты пары написали письмо в районный совет Западного Саффолка, в котором говорится, что вид на постройки их соседей существует с XVI века.
«Значительное расширение строений будет вредить объектам культурного наследия, а планируемый гараж и магазин добавят капитальную форму застройки к сельскому характеру усадьбы», — говорится в послании.
Ходатайство об увеличении коттеджа подала Ханна Пило, родственница мультимиллионера Йенса Пило, который владел имением в Колдхем-холле до Шиффер и Вон.
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Шоу-бизнес , Мэттью Вон , Клаудия Шиффер
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