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Лидер «Чайфа» пожаловался на травлю после выступления на фестивале, организованном мэрией Москвы 

Ura.Ru + ещё 24 1 час назад
Травлю в интернете устроили на лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина за выступление на фестивале «Шашлык Live», организованном мэрией столицы в парке Горького 3 августа. В соцсетях на музыканта набросились с оскорбительными комментариями.
«Мы сыграли на этом концерте, и к нам на страницы в Facebook, во «ВКонтакте», в Instagram набежала куча людей, которых там раньше не было и которые просто нас поливают дерьмом», — посетовал в разговоре с 66.ru Шахрин. Он признался, что вынужден был закрыть все комментарии в социальных сетях, чтобы избежать потока оскорбительных высказываний. Шахрин отметил, что считает подобные нападки «интернет-террором».
Выступление уральской группы на фестивале началось в 14 часов, одновременно с митингом оппозиции, отмечает информагентство Nation News. Комментаторы обвинили «Чайф» в поддержке московских властей и их решения не допускать до выборов так называемых независимых кандидатов, в чьих подписных листах оказалось очень много брака, а также подписи умерших людей. «С какого перепугу екатеринбуржцу пойти за какие-то московские выборы?», — недоумевает Шахрин.
На несогласованную акцию вышли не более полутора тысяч человек, из-за провокаций было задержано 600 человек. Между тем фестиваль «Шашлык Live», по данным администрации столицы, посетили 90 тысяч горожан.
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Видео , Владимир Шахрин , Правительство Москвы
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