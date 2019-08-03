От Тимати массово бегут артисты

За короткий срок, с начала 2019-го года компанию Тимати покинули три исполнителя.

Сам Тимур Юнусов говорит, что такая ситуация его особо не волнует, но, безусловно, ему жаль сил и времени, потраченных на то, чтобы вырастить из никому не известных исполнителей звезд.

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Юнусов считает Егора неблагодарным человеком, вспоминая, как больше двух лет пытался раскрутить Крида, но песни того лишь тянули компанию в минус, и только клип «Самая-Самая» все-таки выстрелил, — рассказывает «Starhit».

Кристина Си ушла не столь громко, но не менее бесповоротно.

Говорили, что она будет подавать в суд на бывшего руководителя, но эти слухи не оправдались.

А война, объявленная Тимати Леваном Горозия , известным как L'One, вовсю набирает обороты.

Грядут судебные разбирательства, а пока бывшие коллеги делятся взаимными претензиями на медийном поле.

Горозия обвиняет Тимати в непорядочности, тот, в свою очередь, выкладывает на всеобщий суд подробности жизни Левана, рассказывая о том, что рэпер обратился к нему с просьбой о помощи, а вообще-то он долго не понимал, зачем ему нужен этот исполнитель.

«Артист, о котором мы говорим, пришел и сказал: «Меня через неделю выселяют из квартиры. Мне бы денег на три месяца и закрыть студию». Ребята вообще не понимали, зачем он нужен. Но я предоставил ему шанс», — приводит слова Юнусова «Starhit».

Горозия это заявление опровергает.

Уже понятно, что бывшие друзья стали злейшими врагами и примирение невозможно. Ну а окончательную точку поставит суд.