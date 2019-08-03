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Зверев выложил в Сеть номер банковской карты 

Рамблер + ещё 1 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Стилист Сергей Зверев опубликовал номер своей банковской карты в соцсетях, чтобы быстрее собрать деньги на восстановление православного храма. Речь идет о церкви в бурятском селе Гужиры, где родился стилист. Он давно занимается этим проектом, но реставрация пока не началась из-за недостатка собранных средств.
Чтобы ускорить процесс, Зверев опубликовал номер личной банковской карты. Теперь подписчики в соцсетях смогут быстрее прислать деньги на восстановление.
«Когда этот храм строили, императрица Александра Федоровна, вдова императора Николая I, пожертвовала деньги и отправила в этот храм икону Спасителя! Давайте вместе восстановим эту церковь!» — написал Зверев.
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Храм в Гужирах — объект культурного наследия регионального значения. От здания XIX века остался только остов. Сергей Зверев в последнее время не только собирает деньги на храм, но и активно борется за леса России и озеро Байкал.
Комментарии27
Шоу-бизнес , Сергей Зверев
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