Зверев выложил в Сеть номер банковской карты

Стилист Сергей Зверев опубликовал номер своей банковской карты в соцсетях, чтобы быстрее собрать деньги на восстановление православного храма. Речь идет о церкви в бурятском селе Гужиры, где родился стилист. Он давно занимается этим проектом, но реставрация пока не началась из-за недостатка собранных средств.

Чтобы ускорить процесс, Зверев опубликовал номер личной банковской карты. Теперь подписчики в соцсетях смогут быстрее прислать деньги на восстановление.

«Когда этот храм строили, императрица Александра Федоровна, вдова императора Николая I, пожертвовала деньги и отправила в этот храм икону Спасителя! Давайте вместе восстановим эту церковь!» — написал Зверев.

Teleprogramma.pro

Храм в Гужирах — объект культурного наследия регионального значения. От здания XIX века остался только остов. Сергей Зверев в последнее время не только собирает деньги на храм, но и активно борется за леса России и озеро Байкал.