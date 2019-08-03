Лепс прошел 20 км до креста в Геленджике

Эпатажный певец не побоялся пройти путь в 20 километров перед своим концертом, — пишет "Teleprogramma.pro"

Григорий Лепс накануне вечером выступал в Сочи . А перед выступлением он решил проверить свои силы — и проделал долгий путь на вершину Мархотского хребта.

Там на горе красуется огромный 44-х метровый поклонный крест, который всего за год с момента его установки уже стал популярнейшей достопримечательностью Геленджика. Путь к нему долог и непрост, правда, для тех, у кого нет возможности проделать его пешком, есть канатная дорога.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григорий Лепс (@gvleps) 2 Авг 2019 в 8:44 PDT Но, судя по записи в микроблоге «Все-таки дошел до креста (20 км). Геленджик, Россия», певец добрался до креста без помощи техники.

Подписчики оценили масштаб усилий и планируют подвиг повторить.