Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лепс прошел 20 км до креста в Геленджике 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Эпатажный певец не побоялся пройти путь в 20 километров перед своим концертом, — пишет "Teleprogramma.pro"
Григорий Лепс накануне вечером выступал в Сочи. А перед выступлением он решил проверить свои силы — и проделал долгий путь на вершину Мархотского хребта.
Там на горе красуется огромный 44-х метровый поклонный крест, который всего за год с момента его установки уже стал популярнейшей достопримечательностью Геленджика. Путь к нему долог и непрост, правда, для тех, у кого нет возможности проделать его пешком, есть канатная дорога.
Но, судя по записи в микроблоге «Все-таки дошел до креста (20 км). Геленджик, Россия», певец добрался до креста без помощи техники.
Подписчики оценили масштаб усилий и планируют подвиг повторить.
«Будьте здоровы душой и телом!», «Так держать! Вы лучший!», Тоже в следующий раз до Креста постараюсь дойти!», «Я даже не видела что там вот так красиво, видела этот крест только издалека. Спасибо что показали».
Комментарии
Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Геленджик , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние ухудшилось: Скрипаль позвонил в Москву271
Соболь задержали перед акцией протеста в Москве71
«Давность смерти более 25 лет»: в ресторане нашли труп7
«Есть угроза соседним зданиям»: ЧП в Москве48
Макаревич подшутил над Алибасовым из-а «Крота»2
Видео
01:00
Макаревич подшутил над Алибасовым из-а «Крота»
Шоу-бизнес
00:47
Соболь задержали перед акцией протеста в Москве
Общество Другое
00:59
«Отнеслась по-хамски»: квартиру Сафронова затопили
Общество
02:59
«Где больше психов»: Боярский раскритиковал Минздрав
Общество
00:58
Самолет-разведчик США подлетел к Крыму
Армия США
00:30
Без премий: назван размер зарплаты Зеленского
В мире Статьи
01:08
В Шереметьево произошло ЧП
Происшествия
00:50
Состояние ухудшилось: Скрипаль позвонил в Москву
Общество Статьи
01:15
«Без вас здесь, мужики, не разберемся»
Политика
00:45
Уничтоженные украинские Ил-76 сняли из космоса
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение