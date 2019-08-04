Садальский решился на эксперимент с внешностью 

Заслуженный артист России сделал себе на лице татуировку.
Правда, не настоящую, а с помощью компьютерной программы. Результат своего творчества он выложил в инстаграм.
В подписи к фотографии артист объяснил причины своего поступка. У него есть родственник, постоянно украшающий себя тату.
Садальский даже пытался узнать у психиатра, почему возникает такое увлечение, но ответ врача о том, что обычно это происходит для компенсации каких-то физических недостатков, его не удовлетворил.
Садальский не видит у своего родственника никаких подобных недостатков, и пришел к выводу, что «все-таки, наверно, это в мозгу».
И провел эксперимент — примерил тату на себя.
«Попробовал себе сделать фотошопом… ужас (((. Мне кажется ни один нормальный человек не будет советовать вам делать татуировку, более того, хороший мастер обязательно поинтересуется у вас о том, готовы ли жить с этим рисунком…? А вы как думаете?» — обратился он к подписчикам.
Мнения фолловеров разделились.
Большинство поддержали автора микроблога.
«У меня ровно такие же ассоциации. Мне кажется, что это как поставить тавро», «Ненавижу тату, если у человека есть тату, дружить с ним не буду, какое-то странное чувство возникает, типа брезгливости. Может, это на генном уровне? Мой прапрадедушка был каторжником, сосланным в Сибирь».
Но есть и другие высказывания.
«А Вам идет! Станислав!», «Ни капли не жалею о том, что сделала тату. Как говорится — каждому свое».