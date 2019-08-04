Садальский решился на эксперимент с внешностью

Заслуженный артист России сделал себе на лице татуировку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal) 4 Авг 2019 в 1:13 PDT Правда, не настоящую, а с помощью компьютерной программы. Результат своего творчества он выложил в инстаграм.

В подписи к фотографии артист объяснил причины своего поступка. У него есть родственник, постоянно украшающий себя тату.

Садальский даже пытался узнать у психиатра, почему возникает такое увлечение, но ответ врача о том, что обычно это происходит для компенсации каких-то физических недостатков, его не удовлетворил.

Садальский не видит у своего родственника никаких подобных недостатков, и пришел к выводу, что «все-таки, наверно, это в мозгу».

И провел эксперимент — примерил тату на себя.

«Попробовал себе сделать фотошопом… ужас (((. Мне кажется ни один нормальный человек не будет советовать вам делать татуировку, более того, хороший мастер обязательно поинтересуется у вас о том, готовы ли жить с этим рисунком…? А вы как думаете?» — обратился он к подписчикам.

Мнения фолловеров разделились.

Большинство поддержали автора микроблога.

«У меня ровно такие же ассоциации. Мне кажется, что это как поставить тавро», «Ненавижу тату, если у человека есть тату, дружить с ним не буду, какое-то странное чувство возникает, типа брезгливости. Может, это на генном уровне? Мой прапрадедушка был каторжником, сосланным в Сибирь».

Но есть и другие высказывания.