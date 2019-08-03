Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цымбалюк удивила публику фотографией с Джигарханяном 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Казалось бы, затяжной скандал, сопровождавший развод никому ранее не известной Виталины Цымбалюк-Романовской с Арменом Джигарханяном, уже остался в прошлом.
Сейчас девушка подогревает интерес к себе новым романом — активно публикует в соцсетях совместные снимки с Федором Шаляпиным. И у пары даже появились поклонники, хотя многие хейтеры продолжают считать этот союз взаимовыгодным пиаром.
Однако, как оказалось, прошлое не забыто. Стоило Виталине разместить в инстаграм совместное фото с Джигарханяном, как поднялась волна возмущения.
Фолловеры решили, что бывшие супруги решили возобновить отношения, и начали писать негативные отзывы — досталось каждому, — рассказал "uznayvse.ru".
На самом же деле фотография якобы была выложена с целью поблагодарить совсем другого человека, продюсера Сергея Новожилова, у которого недавно был юбилей.
«Сергей Владимирович Новожилов, Ваш организаторский талант вызывает исключительно восхищение и благодарность», — написала Виталина.
Однако подписчики усомнились в простодушии Цымбалюк, выставившей фото с бывшим мужем.
«Дурдом на выезде», «Не понятно причем тут Харатьян и Джигарханян», — ответили ей в микроблоге.
Комментарии3
Шоу-бизнес , Федор Шаляпин , Армен Джигарханян , Сергей Новожилов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Приамурье уходит под воду8
Трамп готовит ловушку для новейших вооружений России61
Зверев выложил в Сеть номер банковской карты16
На украине раскритиковали крымские курорты113
СК возбудил дело об отмывании денег в фонде Навального148
Видео
00:47
«Лишь бы найти повод»: санкции США возмутили Россию
Политика США
00:09
Приамурье уходит под воду
Происшествия Погода
01:00
Макаревич подшутил над Алибасовым из-за «Крота»
Шоу-бизнес
03:54
Путин провел разговор с Трампом
Политика В мире
00:47
Соболь задержали до акции
Общество Другое
00:59
«Отнеслась по-хамски»: квартиру Сафронова затопили
Общество
02:59
«Где больше психов»: Боярский раскритиковал Минздрав
Общество
00:58
Самолет-разведчик США подлетел к Крыму
Армия США
00:30
Без премий: назван размер зарплаты Зеленского
В мире Статьи
01:08
В Шереметьево произошло ЧП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение