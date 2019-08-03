Цымбалюк удивила публику фотографией с Джигарханяном 

Казалось бы, затяжной скандал, сопровождавший развод никому ранее не известной Виталины Цымбалюк-Романовской с Арменом Джигарханяном, уже остался в прошлом.
Сейчас девушка подогревает интерес к себе новым романом — активно публикует в соцсетях совместные снимки с Федором Шаляпиным. И у пары даже появились поклонники, хотя многие хейтеры продолжают считать этот союз взаимовыгодным пиаром.
Однако, как оказалось, прошлое не забыто. Стоило Виталине разместить в инстаграм совместное фото с Джигарханяном, как поднялась волна возмущения.
Фолловеры решили, что бывшие супруги решили возобновить отношения, и начали писать негативные отзывы — досталось каждому, — рассказал "uznayvse.ru".
На самом же деле фотография якобы была выложена с целью поблагодарить совсем другого человека, продюсера Сергея Новожилова, у которого недавно был юбилей.
«Сергей Владимирович Новожилов, Ваш организаторский талант вызывает исключительно восхищение и благодарность», — написала Виталина.
Однако подписчики усомнились в простодушии Цымбалюк, выставившей фото с бывшим мужем.
«Дурдом на выезде», «Не понятно причем тут Харатьян и Джигарханян», — ответили ей в микроблоге.