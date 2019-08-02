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Лена Миро разоблачила «тупой и коварный план» Собчак 

Рамблер 50 минут назад
Фото: Instagram
Популярный блогер Лена Миро прокомментировала слухи о предстоящей свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
По мнению Миро, информацию о свадьбе распространяет сама Ксения, чтобы ее возлюбленный не смог «отвертеться» от похода в ЗАГС.
СМИ сообщили о свадьбе Собчак и Богомолова
При этом блогер уверена, что Собчак намерена узаконить отношения с Богомоловым в пику бывшему мужу Максиму Виторгану, чтобы доказать «что она более счастлива и удачлива, чем неудачник-муж».
«Сначала Собчак вбросила по каналам, что Нино — чуть ли не эскортница и молодая бездарность. Когда никто в это не поверил, Ксюша решила пойти замуж. Коварный план, да. И тупой», — считает Лена Миро.
По ее словам, Константин Богомолов не испытывает к Собчак сильных чувств и предпочел бы видеть рядом с собой другую женщину.
Ранее СМИ сообщили, что Собчак и Богомолов готовятся к свадьбе. Церемония бракосочетания якобы уже назначена на 13 сентября.
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Лена Миро
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