Лена Миро разоблачила «тупой и коварный план» Собчак

По мнению Миро, информацию о свадьбе распространяет сама Ксения, чтобы ее возлюбленный не смог «отвертеться» от похода в ЗАГС.

При этом блогер уверена, что Собчак намерена узаконить отношения с Богомоловым в пику бывшему мужу Максиму Виторгану , чтобы доказать «что она более счастлива и удачлива, чем неудачник-муж».

«Сначала Собчак вбросила по каналам, что Нино — чуть ли не эскортница и молодая бездарность. Когда никто в это не поверил, Ксюша решила пойти замуж. Коварный план, да. И тупой», — считает Лена Миро.

По ее словам, Константин Богомолов не испытывает к Собчак сильных чувств и предпочел бы видеть рядом с собой другую женщину.

Ранее СМИ сообщили, что Собчак и Богомолов готовятся к свадьбе. Церемония бракосочетания якобы уже назначена на 13 сентября.