СМИ сообщили о свадьбе Собчак и Богомолова

«У нас очень жирнючий эксклюзив!» — сообщили его авторы, рассказав, что, согласно их сведениям, журналистка и режиссер станут мужем и женой в сентябре.

Прошлой осенью или, может быть, летом Собчак и Богомолов начали встречаться. Режиссер к тому моменту уже развелся или находился в процессе развода с первой женой, актрисой Дарьей Мороз , а журналистка была по-прежнему замужем за актером Максимом Виторганом

Развод Собчак с ним был оформлен официально в июне. У них, как и у Богомолова с Мороз, есть общий ребенок.

Вчера режиссер признался Собчак в любви. В своем инстаграме он опубликовал видео с ней в клетчатом розово-белом платье в пол и темных очках, надевающей соломенную шляпу в режиме замедленной съемки.