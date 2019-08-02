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СМИ сообщили о свадьбе Собчак и Богомолова 

Рамблер 17 минут назад
Ксения Собчак и Константин Богомолов поженятся осенью, стало известно телеграм-каналу Dark Cosmo.
«У нас очень жирнючий эксклюзив!» — сообщили его авторы, рассказав, что, согласно их сведениям, журналистка и режиссер станут мужем и женой в сентябре.
Прошлой осенью или, может быть, летом Собчак и Богомолов начали встречаться. Режиссер к тому моменту уже развелся или находился в процессе развода с первой женой, актрисой Дарьей Мороз, а журналистка была по-прежнему замужем за актером Максимом Виторганом.
Развод Собчак с ним был оформлен официально в июне. У них, как и у Богомолова с Мороз, есть общий ребенок.
Вчера режиссер признался Собчак в любви. В своем инстаграме он опубликовал видео с ней в клетчатом розово-белом платье в пол и темных очках, надевающей соломенную шляпу в режиме замедленной съемки.
«Я люблю тебя», — сказано в подписи к видео.
Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Дарья Мороз
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