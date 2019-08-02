Джигарханян вернулся в театр

Актер, режиссер Армен Джигарханян впервые за долгое время провел сбор труппы Московского драматического театра. Об этом сообщает ТАСС.

Александра Калягина. В четверг, 1 августа, театр определил планы на 24-й сезон. В пресс-службе театра рассказали, что Джигарханян поздравил коллектив с открытием сезона, а директор театра Елена Гильванова зачитала слово от председателя Союза театральных деятелей РФ

«Когда Армен Борисович подъехал, вся труппа вышла встречать его на улицу», — подчеркнули представители театра.

Джигарханян не выйдет на сцену в ближайших спектаклях, но в каждой постановке он примет участие в качестве художественного руководителя. Он посещает все репетиции, делает замечания и «что-то согласовывает».

На странице театра в Instagram опубликовали видео появления 83-летнего Джигарханяна на сборе. На записи видно, как ему помогают выйти из автомобиля.

«Желаю нам всем счастья! Это важная вещь!» — сказал он позже актерам.

Осенью 2017 года в СМИ появилась информация, что Джигарханян исчез, а затем попал в больницу в тяжелом состоянии. Также сообщалось, что он не хочет видеть супругу в больнице и даже уволил ее с поста директора своего театра. Позже артист заявил, что его жена переписала на себя все его имущество. Джигарханян счел, что супруга его обманула, и подал на развод.