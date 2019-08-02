Богомолов публично признался Собчак в любви

Режиссер Константин Богомолов открыто признался в любви телеведущей Ксении Собчак . В своем инстаграме постановщик опубликовал короткий видеоролик с возлюбленной и написал под ним трогательные слова.

Театральный режиссер Константин Богомолов впервые публично признался в любви телеведущей Ксении Собчак. Во время совместного отпуска постановщик поделился в инстаграме коротким видеороликом, на котором его возлюбленная в легком платье надевает шляпу, и написал лаконичное: «Я тебя люблю». Этот пост стал первым публичным признанием Богомолова в своих чувствах к Собчак после как минимум полугода отношений. Подписчики режиссера похвалили его за смелый поступок и отметили, что такая женщина, как Собчак, заслуживает громких слов о любви.

«На всю страну так заявить — дорогого стоит», «Как это мило!», «Она просто красавица, твоя тургеневская Ксения. Как это здорово, когда на свете случается встретиться двум талантливым, ярким людям и полюбить на всю Вселенную», «Деток вам надо от такой любви», — писали поклонники звездной пары.

Другие подписчики постановщика упрекнули его за афиширование личной жизни, напомнив, что «счастье любит тишину».

«Браво, демонстрация. Театр Богомолова!», «Это здорово, но как-то очень показушно», «Больно быстро полюбил», »«А разве такие слова для инстаграма? Все напоказ!», «Противненько!» — осудили Богомолова пользователи.

Сама Собчак не стала публично реагировать на трогательное признание своего партнера, но получила под его постом много комментариев в свой адрес.

«Эх, умеет же она классных мужиков охмурять!», «Женщина прекрасна, когда она любима и влюблена. Ты прекрасна, Ксения!», «Женщина глазами любимого мужчины невероятно красива. Она словно раскрывается как цветок и благоухает ароматом, который завораживает», — писали поклонницы.

В начале этого года отношения Богомолова и Собчак стали одной из главных тем обсуждения в СМИ после драки режиссера и уже бывшего супруга телеведущей Максима Виторгана . Через несколько дней после инцидента Богомолов рассказал, что актер сломал ему нос в двух местах. Через свою страницу в инстаграме Богомолов поблагодарил актрису Ирину Апексимову за то, что она посоветовала хорошего доктора, который вправил смещенные кости и нормализовал давление. Также режиссер рассказал, что собирается поставить спектакль «Преступление и наказание», словно намекая на желание «наказать» Виторгана.

«Дорогие и неравнодушные друзья! Прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано, и я могу представить вам невероятную команду спектакля «Преступление и наказание», к которому я скоро приступаю», — написал Богомолов.

Вскоре в сети появился видеоролик, на котором можно было разглядеть более подробные детали драки. На кадрах видно, как Виторган бьет Богомолова по лицу, тот падает на землю, после чего актер поднимает режиссера на ноги и снова наносит удары.

Спустя сутки после инцидента в распоряжении РЕН ТВ оказались материалы с внутренних камер видеонаблюдения. На ролике четко видно, как Богомолов возвращается в кафе с разбитым носом, но Виторган остается снаружи. Внезапно в кафе забегает Собчак и быстрым шагом направляется в сторону режиссера. Вероятно, до этого она встретилась со своим мужем на улице.

Во время бурного обсуждения произошедшего один из посетителей заведения рассказал «Пятому каналу» о ходе событий, произошедших до драки.

«Я сидел в кафе. Это было где-то в 20:00. В это же время приехала Ксения Собчак. Потом подошел Богомолов. Я его сразу узнал. После этого они вместе удалились куда-то. Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине с телохранителями. Он сидел о чем-то разговаривал на том же месте, где и я. После этого я уже увидел, как в кафе заходит Виторган. Охранник что-то ему сказал, и они вместе пошли за Богомоловым. Поднялись. Он попросил Богомолова выйти. Говорил: «Ты мужик или не мужик». Ну и он вышел», — рассказал очевидец.

Свидетель также отметил, что охрана видела драку на улице, но не стала вмешиваться в разборки.

Через несколько месяцев после случившегося Виторган и Собчак публично заявили о своем решении развестись, опубликовав на своих страницах в инстаграме одинаковые посты. Позднее их брак был официально расторгнут.