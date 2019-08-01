Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Модель Playboy стала участницей «Битвы экстрасенсов» 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: Instagram
Уроженка Челябинска Мария Лепеть, модель Playboy и участница конкурса Miss Maxim, прошла кастинг «Битвы экстрасенсов». Об этом сообщает 74.ru.
По данным издания, во время отбора Лепеть определила, что лежит в закрытом конверте, и рассказала о незнакомом человеке. По словам модели, участвовать в проекте она решила, чтобы «масштабировать помощь людям».
Помощник модели Ренат Кочетков рассказал, что во время отбора Лепеть использовала черные свечи и благовония. В ходе первого испытания ей нужно было рассказать, что лежит в черном матовом конверте из плотной бумаги. По словам Кочеткова, девушка заявила, что снимок связан с «миром мёртвых». В конверте оказалось фото мужчины, сделанное на кладбище.
На втором испытании Лепеть заявила, что у незнакомой ей девушки есть проблемы со здоровьем — напряжение в коленях и сильные головные боли — и оказалась права.
74.ru отмечает, что у Лепеть есть сайт, куда к ней обращаются за помощью. По словам помощника модели, денег она не берет и принимает благодарность в редких случаях, когда обращается «к помощи ритуальной магии или карт».
Модель утверждает, что на «Битве экстрасенсов» участники встречаются с «простыми, не подставными людьми».
«Все по-настоящему, живые эмоции! <…>Решение об участии в „Битве экстрасенсов“ было принято лишь для масштабирования помощи людям, доказать себе и им свои способности я смогла уже на первом кастинге», — подчеркнула она.
Лепеть добавила, что хочет разрушить стереотипы о внешности экстрасенсов, ведь «дар не выбирает оболочку».
Лепеть вошла в топ-12 самых сексуальных девушек России по версии журнала Playboy и в сотню девушек журнала Maxim.
Комментарии
Шоу-бизнес , Челябинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК принял решение в отношении отца сестёр Хачатурян
«Смелый человек»: участник Rammstein рассказал о Горбачеве2
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских3
Стало известно о новом ракетном пуске в КНДР31
«Порошенко — торпеда, „топившая“ Минские соглашения»12
Видео
03:08
Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети
В мире США
00:02
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Криминал В мире
02:31
Москвичам начали устанавливать умные электросчетчики
Новости Москвы
01:58
Российский дым накрыл США
Происшествия Пожары
00:22
Россия отреагировала на предложение Трампа
Политика
04:12
«Варикоз пора лечить»: в Сети раскритиковали фото Зеленского
В мире Украина
01:20
Симоньян анонсировала «харакири в прямом эфире»
Общество
00:41
Трамп назвал главного союзника США вне НАТО
В мире Войска
00:50
Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса
Политика Происшествия
01:23
Алибасов накажет «Ашан» за «Крота»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение