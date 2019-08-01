Модель Playboy стала участницей «Битвы экстрасенсов»

Уроженка Челябинска Мария Лепеть, модель Playboy и участница конкурса Miss Maxim, прошла кастинг «Битвы экстрасенсов». Об этом сообщает 74.ru.

По данным издания, во время отбора Лепеть определила, что лежит в закрытом конверте, и рассказала о незнакомом человеке. По словам модели, участвовать в проекте она решила, чтобы «масштабировать помощь людям».

Помощник модели Ренат Кочетков рассказал, что во время отбора Лепеть использовала черные свечи и благовония. В ходе первого испытания ей нужно было рассказать, что лежит в черном матовом конверте из плотной бумаги. По словам Кочеткова, девушка заявила, что снимок связан с «миром мёртвых». В конверте оказалось фото мужчины, сделанное на кладбище.

На втором испытании Лепеть заявила, что у незнакомой ей девушки есть проблемы со здоровьем — напряжение в коленях и сильные головные боли — и оказалась права.

74.ru отмечает, что у Лепеть есть сайт, куда к ней обращаются за помощью. По словам помощника модели, денег она не берет и принимает благодарность в редких случаях, когда обращается «к помощи ритуальной магии или карт».

Модель утверждает, что на «Битве экстрасенсов» участники встречаются с «простыми, не подставными людьми».

«Все по-настоящему, живые эмоции! <…>Решение об участии в „Битве экстрасенсов“ было принято лишь для масштабирования помощи людям, доказать себе и им свои способности я смогла уже на первом кастинге», — подчеркнула она.

Лепеть добавила , что хочет разрушить стереотипы о внешности экстрасенсов, ведь «дар не выбирает оболочку».

Лепеть вошла в топ-12 самых сексуальных девушек России по версии журнала Playboy и в сотню девушек журнала Maxim.