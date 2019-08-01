«Ты не моя мама»: почему «тетя Валя» умирала вдали от сына

Журналист «Собеседника» Олег Перанов поделился воспоминаниями о своей встрече с советской телеведущей, тетей Валей из «Спокойной ночи, малыши!» Валентиной Леонтьевой . 1 августа 2019 года ей исполнилось бы 96 лет.

Журналист встретился с Леонтьевой в 1998 году, когда она готовилась к своему 75-летнему юбилею. Телеведущая рассказала ему, что самые счастливые мгновения ее жизни связаны с работой.

«К сожалению, в моей жизни сказки было не так много. Такие счастливые мгновения были связаны только с телезрителями. На всем земном шаре, думаю, никому не читать столько добрых слов, сколько я читала в письмах!» — вспоминала она.

Телеведущая рассказала, что из-за работы у нее не сложилась личная жизнь. Оба мужа, по словам Леонтьевой, уходили из-за ее постоянного отсутствия дома.

«А как я могла иначе?! Нас — дикторов — было мало, а мне нравилось работать перед телекамерой», — сказала она.

Леонтьева добавила, что и сына «потеряла» из-за работы. Он рос с бабушкой, а маму чаще видел по телевизору.

«Однажды он мне сказал со злостью: „Ты не моя мама, ты всеихняя мама“, — призналась она.

Ведущая отметила, что отношения с сыном у них не сложились: он вырос и начал ей „мстить“.

По словам Перанова, намного позже, когда Леонтьева, страдающая от болезни, уехала доживать последние дни к сестре в Ульяновскую область, сын так и не навестил ее.

Валентина Леонтьева скончалась 20 мая 2007 года.

В 2004-м телеведущая попала в больницу с переломом шейки бедра и сотрясением мозга. Вскоре после этого ее перевезли в деревню Новоселки Ульяновской области. Ее сын Дмитрий Виноградов рассказал, что после выписки из больницы ей требовался определенный уход, который и предложили ульяновские родственники, пишет „СтарХит“.

„Я посчитал, что лучше ей поехать к родной сестре, чем к какой-то сиделке“, — заявил Виноградов.

»СтарХит» отмечает, что Виноградов, ставший успешным художником, присылал родственникам деньги, но отношения у них не сложились. По его мнению, они не искренне заботились о его матери, а хотели получить московскую квартиру.