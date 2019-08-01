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Певец из Саратова заявил, что не обвинял Фадеева в плагиате 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Саратовский певец Павел Петров пояснил, что не обвинял в плагиате певицу MOLLY и продюсера Максима Фадеева. Видео с соответствующим заявлением музыкант разместил на своем канале в YouTube.
Накануне сообщалось, что Петров записал видео, где он сравнивает две песни — композицию "Я просто люблю тебя" певицы MOLLY, опубликованную в 2016 году, и свою песню "Дни и ночи", записанную в 2012 году. Петров призвал высказаться на эту тему певицу MOLLY и продюсера Максима Фадеева.
"Недавно я записал видеоролик, в котором пытался выяснить — похожи ли мои песни "Дни и ночи" и певицы MOLLY "Я просто люблю тебя". Цель этого видео — была просто выяснить при каких обстоятельствах была написана песня "Я просто люблю тебя", так как мне показались что песни схожи. Но мне не понравилось, что стали говорить, что я обвиняю в плагиате Максима Фадеева", — говорит Петров.
Ранее в разговоре с ТАСС Фадеев отказался прокомментировать ситуацию, назвав ее "детским садом".
ТАСС: последние новости
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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Павел Петров , ИТАР-ТАСС , Саратов
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