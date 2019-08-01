Шурыгина разбила мужу нос

Супруги решили заняться рафтингом — спортивным сплавом по горным рекам на надувных судах.

«За рафтинг на троих мы отдали почти 200$ [около 13 тысяч рублей — прим.ред.] и, честно сказать, нам вообще не понравилось», — написала Шурыгина (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены.

По словам девушки, спуск по горной реке занял около трех часов, за это время ей надоело биться о камни, а из-за брызг воды стало холодно.

Когда они преодолевали порог, Шурыгина схватилась одной рукой за лодку, чтобы не упасть в воду, а другой рукой (с веслом) случайно ударила мужа.

«Я со всего размаху угодила любимому прямо в переносицу и очень сильно разбила ему нос, было много крови и нечем, да и некогда было её останавливать, так как нас бросало из стороны в сторону. Слава богу, все обошлось и нос не сломался», — рассказала она.

Шурыгина во время отдыха также получила травму. Во время поездки на скутере она оказалась на крутом каменистом спуске, переднее колесо скутера ушло в сторону, девушка упала и получила множество ссадин. Проезжавшие мимо туристы из Голландии оказали ей первую помощь.