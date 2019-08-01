Шурыгина разбила мужу нос 

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РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА БАЛИ. ЧУТЬ НЕ СЛОМАЛА АНДРЕЮ НОС ⠀ ⠀ Водные развлечения💥⠀ Тут мне всё очень понравилось🥰⠀ ⠀ Полетали на парашюте за катером (мы были не одни в океане, но летали выше всех)). ⠀ ⠀ Потом погоняли на водном скутере — вот это было реально круто! Я порулила сама, а когда мы набирали большую скорость, скутер поднимался в воздух, и какое-то время мы летели над водой🌊 ⠀ В следующий раз на море обязательно ещё погоняю, и вы тоже обязательно попробуйте 😋⠀ ⠀ А ещё полетали за катером на Fly fish (это что-то типа ватрушки на двоих, только с крыльями). ⠀ ⠀ Работает так: катер разгоняется, а прикрепленная к нему ватрушка начинает взлетать. Здесь с нами погнал работник, чтобы балансировать и избежать падения в воду. ⠀ ⠀ Честно сказать, в Турции мне больше понравилось без сотрудника, чисто с Андреем вдвоём, было хоть и не так высоко, зато экстремальнее🤪 + стоило в 2 раза дешевле, а на Бали Fly fish обошёлся в 75$⠀ ⠀ Затем испробовали рафтинг⠀ ⠀ За рафтинг на троих мы отдали почти 200$ и, честно сказать, нам вообще не понравилось. ⠀ ⠀ По горной реке мы спускались 20км где-то 3 часа. Это долго, и мне успело наскучить за это время биться о камни и ловить брызги холодной реки. ⠀ А Андрею так вообще не понравилось. ⠀ ⠀ В первые полчаса мы преодолевали порог, и я ухватилась одной рукой за лодку, чтобы не упасть, а в другой у меня меня было весло, и я со всего размаху угодила любимому прямо в переносицу и очень сильно разбила ему нос, было много крови и нечем, да и некогда было её останавливать, так как нас бросало из стороны в сторону. Слава богу, все обошлось и нос не сломался 😬⠀ ⠀ Ну, плюсы найти можно везде, и тут это очень красивые виды сочных джунглей и высоких каменных стен…⠀ ⠀ На сёрфе мы, к сожалению, так и не покатались. В первый день, как только мы взяли 2 скутера, Денис упал и разодрал себе руку, мы из чувства солидарности ждали, когда рука немного заживёт, и не катались без него. ⠀ ⠀ Когда мы были на другом острове, я сразу сказала, что буду ездить сама! Андреей, конечно, сразу разрешил)))) Шучу))) пришлось долго уговаривать, но у меня получилось. Продолжение в карусели➡️
«За рафтинг на троих мы отдали почти 200$ [около 13 тысяч рублей — прим.ред.] и, честно сказать, нам вообще не понравилось», — написала Шурыгина (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены.
«Я со всего размаху угодила любимому прямо в переносицу и очень сильно разбила ему нос, было много крови и нечем, да и некогда было её останавливать, так как нас бросало из стороны в сторону. Слава богу, все обошлось и нос не сломался», — рассказала она.