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Певец Никита был вынужден переквалифицироваться из музыканта в строителя 

Teleprogramma.pro 55 минут назад
Фото: globallookpress.com
Известный в начале двухтысячных годов певец Никита, который прославился песней «Улетели навсегда», стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии у ведущей он признался, что сейчас у него не так много выступлений. Спрос на него невелик. Зато у музыканта появилось неожиданное хобби — он стал строить дома.
«Мы строим дома под ключ с моей бригадой. Я сам выступаю и в роли архитектора, и дизайнера. Если раньше я был очень закрытый человек, нелюдим, то теперь раскрепостился. Стал больше общаться с людьми, обсуждать проекты. Правда, когда меня узнают будущие владельцы коттеджей, то у них возникает странная реакция. Некоторые даже не верят, что это тот самый Никита. Скажу, что строительство домов достаточно прибыльное дело, но все-таки шоу-бизнес приносит больше денег», — заметил музыкант.
Певец также поведал новости о своей личной жизни. Как сказал Никита, он предпочитает свободные отношения. Музыкант не хочет брать ответственность за другого человека, поэтому и не женится.
Кстати, Никита признался, что когда только начинал свой творческий путь, то хотел попасть в группу «Иванушки». Тогда как раз коллектив покинул Игорь Сорин. Он успешно прошел несколько этапов, но в итоге продюсер Игорь Матвиенко остановил свой выбор на Олеге Яковлеве. При этом он сказал, что Никита талантливый музыкант и его ждет прекрасная сольная карьера.
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Шоу-бизнес , Олег Яковлев , Игорь Матвиенко , Игорь Сорин , Русское Радио
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