Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Получали копейки»: певец Никита рассказал о гонорарах Фриске 

Рамблер 35 минут назад
Фото: globallookpress.com
В эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» популярный в начале двухтысячных годов певец Никита рассказал, что Жанна Фриске жаловалась ему на то, что получает «копейки за свои выступления» в составе группы «Блестящие». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
По данным издания, в студии программы, которая выходит на «Русском радио», Никита отметил, что сотрудничая с умершим в 2005 году продюсером Юрием Айзеншписом, он давал по 40 концертов в месяц. При этом, по словам певца, по договору большую часть гонораров он отдавал продюсеру.
Такая же ситуация была и в других популярных тогда музыкальных коллективах. Например, в группе «Блестящие», рассказал Никита.
«Мне Жанна Фриске жаловалась, что они получают копейки за свои выступления. Причем у меня была зарплата даже выше, чем у «Блестящих», так что мне тогда, по сути, было грех жаловаться», — пояснил певец.
По его словам, после консультации юриста он попытался изменить договор в свою пользу, однако «ребята с автоматами» заставили его переподписать соглашение на условиях продюсера.
Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года от рака. На ее лечение в эфире «Первого канала» было собрано более 69 миллионов рублей. Часть этой суммы, по данным, размещенным на сайте «Русфонда», предоставившего счета для сбора денег, пошла на оплату лечения самой Фриске, еще одна часть, по желанию певицы, на лечение девяти онкобольных детей из числа очередников фонда. После смерти певицы родственники отказались вернуть оставшиеся деньги и «Русфонд» обратился в суд.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Русское Радио
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп позвонил Путину165
Скабеева посмеялась над сторонником Зеленского14
Малайзия высказалась по делу MH1747
«Печальная статистика»: как россияне гибнут на курортах
На украинские улицы вывели Нацгвардию164
Видео
01:36
Трамп позвонил Путину
В мире Политика
01:14
Скабеева посмеялась над сторонником Зеленского
Общество
11:11
Как далеко улетели «Вояджеры» и что с ними стало
Наука и техника
03:47
Малайзия высказалась по делу MH17
В мире Катастрофы
00:21
Укороченный взлет F-35B попал на видео
Армия Оружие
03:26
Порошенко попросил у США помощи
В мире
10:17
Названа основная версия катастрофы SSJ-100
Катастрофы Происшествия
00:41
Названо уничтожившее украинские Ил-76 оружие
Армия Войска
00:59
«России никто не помогает»
В мире Пожары
03:51
В НАТО приготовились к распаду ДРСМД
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение