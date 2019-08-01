В эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» популярный в начале двухтысячных годов певец Никита рассказал, что Жанна Фриске жаловалась ему на то, что получает «копейки за свои выступления» в составе группы «Блестящие». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
По данным издания, в студии программы, которая выходит на «Русском радио», Никита отметил, что сотрудничая с умершим в 2005 году продюсером Юрием Айзеншписом, он давал по 40 концертов в месяц. При этом, по словам певца, по договору большую часть гонораров он отдавал продюсеру.
Такая же ситуация была и в других популярных тогда музыкальных коллективах. Например, в группе «Блестящие», рассказал Никита.
«Мне Жанна Фриске жаловалась, что они получают копейки за свои выступления. Причем у меня была зарплата даже выше, чем у «Блестящих», так что мне тогда, по сути, было грех жаловаться», — пояснил певец.
По его словам, после консультации юриста он попытался изменить договор в свою пользу, однако «ребята с автоматами» заставили его переподписать соглашение на условиях продюсера.
Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года от рака. На ее лечение в эфире «Первого канала» было собрано более 69 миллионов рублей. Часть этой суммы, по данным, размещенным на сайте «Русфонда», предоставившего счета для сбора денег, пошла на оплату лечения самой Фриске, еще одна часть, по желанию певицы, на лечение девяти онкобольных детей из числа очередников фонда. После смерти певицы родственники отказались вернуть оставшиеся деньги и «Русфонд» обратился в суд.