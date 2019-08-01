«Получали копейки»: певец Никита рассказал о гонорарах Фриске

В эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» популярный в начале двухтысячных годов певец Никита рассказал, что Жанна Фриске жаловалась ему на то, что получает «копейки за свои выступления» в составе группы «Блестящие». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

По данным издания, в студии программы, которая выходит на «Русском радио», Никита отметил, что сотрудничая с умершим в 2005 году продюсером Юрием Айзеншписом, он давал по 40 концертов в месяц. При этом, по словам певца, по договору большую часть гонораров он отдавал продюсеру.

Такая же ситуация была и в других популярных тогда музыкальных коллективах. Например, в группе «Блестящие», рассказал Никита.

«Мне Жанна Фриске жаловалась, что они получают копейки за свои выступления. Причем у меня была зарплата даже выше, чем у «Блестящих», так что мне тогда, по сути, было грех жаловаться», — пояснил певец.

По его словам, после консультации юриста он попытался изменить договор в свою пользу, однако «ребята с автоматами» заставили его переподписать соглашение на условиях продюсера.