Московский визажист-«андрогин» пожаловался на ограбление

Известный столичный визажист Игорь Жимжим обратился в полицию и заявил, что у него украли телефон и сняли деньги с карты.

По данным газеты, Игорь Жимжим обратился в правоохранительные органы 30 июля и сообщил, что два дня назад неизвестные вломились в его квартиру.

По словам визажиста, ему угрожали оружием и забрали мобильный телефон. Позднее со счета Игоря Жимжима были сняты 40 тысяч рублей.

Ранее, по данным ТАСС , неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.

Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей, рассказал агентству источник в правоохранительных органах.