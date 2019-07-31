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Московский визажист-«андрогин» пожаловался на ограбление 

Рамблер 16 минут назад
Фото: @igorzhimzhim
Известный столичный визажист Игорь Жимжим обратился в полицию и заявил, что у него украли телефон и сняли деньги с карты.
Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным газеты, Игорь Жимжим обратился в правоохранительные органы 30 июля и сообщил, что два дня назад неизвестные вломились в его квартиру.
По словам визажиста, ему угрожали оружием и забрали мобильный телефон. Позднее со счета Игоря Жимжима были сняты 40 тысяч рублей.
Ранее, по данным ТАСС , неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей, рассказал агентству источник в правоохранительных органах.
Шоу-бизнес , Происшествия , Chanel , МВД
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