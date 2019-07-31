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Лоза предложил «Pashket V» обратиться в суд на Фадеева и MOLLY по поводу возможного плагиата 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Композитор и исполнитель Павел Петров, известный как «Pashket V», заявил, что песня певицы MOLLY (Ольга Серябкина) «Я просто люблю тебя» напоминает ему его песню «Дни и ночи». Исполнительница и ее продюсер Максим Фадеев отказались комментировать ситуацию журналистам. В свою очередь, певец Юрий Лоза в беседе с «Ридусом» предложил Петрову обратиться в суд.
«Пускай разбираются в суде. Я откуда знаю, я не слышал ни ту ни другую песню. Зачем они мне нужны, что я буду слушать всякую ерунду? Не хочу, мне это неинтересно. Для этого специальные есть органы, которые этим занимаются. Мой комментарий ничего никому не даст, он никому не нужен», — заявил Лоза.
Он добавил, что Петров может получить дивиденды с песни или запретить эту песню совсем. Певец напомнил о существовании авторского сообщества, специалисты, которые отслеживают такие ситуации и могут подтвердить авторство.
Ранее Петров рассказал телеканалу «360», что композицию «Дни и ночи» он написал и обнародовал в 2012 году. Песня Серябкиной, которая работает с продюсером Максимом Фадеевым, появилась в 2016 году. Автор объяснил, что продает права на свои произведения. Однако указанное произведение могли использовать в создании композиции для MOLLY. Он отправил Фадееву и Серябкиной письма, ответа на которые не получил.
«Pashket V» также сообщил, что не намерен обращаться в суд или прокуратуру. Сперва он хочет выяснить, не является ли Фадеев его родственником.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Максим Фадеев , Павел Петров , Ольга Серябкина , Генпрокуратура РФ , Ридус
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