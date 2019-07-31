Лоза предложил «Pashket V» обратиться в суд на Фадеева и MOLLY по поводу возможного плагиата

«Пускай разбираются в суде. Я откуда знаю, я не слышал ни ту ни другую песню. Зачем они мне нужны, что я буду слушать всякую ерунду? Не хочу, мне это неинтересно. Для этого специальные есть органы, которые этим занимаются. Мой комментарий ничего никому не даст, он никому не нужен», — заявил Лоза.

Он добавил, что Петров может получить дивиденды с песни или запретить эту песню совсем. Певец напомнил о существовании авторского сообщества, специалисты, которые отслеживают такие ситуации и могут подтвердить авторство.

Ранее Петров рассказал телеканалу «360», что композицию «Дни и ночи» он написал и обнародовал в 2012 году. Песня Серябкиной, которая работает с продюсером Максимом Фадеевым, появилась в 2016 году. Автор объяснил, что продает права на свои произведения. Однако указанное произведение могли использовать в создании композиции для MOLLY. Он отправил Фадееву и Серябкиной письма, ответа на которые не получил.