Прокуратура займется особняком Галкина и Пугачевой

В прокуратуру пожаловались на особняк Пугачевой и Галкина

Юрист утверждает, что высота особняка выходит за допустимые пределы.

«Вопросы имеются не к Галкину, тот что звезда, а к должностным лицам, игнорирующих нарушение законности «звездой» нашей эстрады», — написал Михайлов (орфография и пунктуация автора сохранены).

По данным «Комсомольской правды», площадь особняка Пугачевой и Галкина составляет 2300 квадратных метров, а стоит он на участке в один гектар. В доме шесть этажей, есть подземный гараж, бассейн и семейный театр со сценой.

«КП» писала, что ремонт особняка обходится паре недешево: крышу замка приходится периодически «латать».

Кроме того, Галкин приглашал рабочих, чтобы остановить обрушение фасадного камня замка, начавшееся из-за неправильного монтажа, пишет «КП».