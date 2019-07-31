Прокуратура займется особняком Галкина и Пугачевой

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В прокуратуру пожаловались на особняк Пугачевой и Галкина 

Рамблер + ещё 3 9 минут назад
рист Ярослав Михайлов заявил, что прокуратура проведет проверку законности строительства дома Аллы Пугачевой и Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь. Об этом Михайлов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Юрист утверждает, что высота особняка выходит за допустимые пределы.
«Вопросы имеются не к Галкину, тот что звезда, а к должностным лицам, игнорирующих нарушение законности «звездой» нашей эстрады», — написал Михайлов (орфография и пунктуация автора сохранены).
По данным «Комсомольской правды», площадь особняка Пугачевой и Галкина составляет 2300 квадратных метров, а стоит он на участке в один гектар. В доме шесть этажей, есть подземный гараж, бассейн и семейный театр со сценой.
«КП» писала, что ремонт особняка обходится паре недешево: крышу замка приходится периодически «латать».
Кроме того, Галкин приглашал рабочих, чтобы остановить обрушение фасадного камня замка, начавшееся из-за неправильного монтажа, пишет «КП».
Комментарии41
Шоу-бизнес , Видео , Ярослав Михайлов , Максим Галкин , Алла Пугачева , Генпрокуратура РФ
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