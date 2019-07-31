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Юморист М. Галустян подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Понять и простить» 

Агентство «Москва» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский артист и шоумен Михаил Галустян подал заявку на регистрацию бренда «Понять и простить». Соответствующая заявка в Роспатент имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».
Согласно документу, товарный знак регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №9, 16, 32, 33 и 41, что позволяет производить и осуществлять прокат под этим брендом фильмов, производить и продавать 3D-очки, канцтовары, соки, смузи и другие безалкогольные напитки, бренди, вина и водку и другой алкоголь, а также заниматься маркетингом и рекламой.
Заявителем выступает Ншан Сергеевич Галустян (имя М. Галустяна при рождении).
В свою очередь представитель артиста заявил агентству, что М. Галустян пока не готов комментировать регистрацию бренда.
«Пока М. Галустян не решит сам об этом рассказать, мы по этому поводу ничего комментировать не будем. Пока он точно ничего не расскажет», — сказал собеседник агентства.
В 2018 г. «Первый канал» снял документальный фильм «Михаил Галустян. Понять и простить» о жизни и творчестве известного юмориста и комика.
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Шоу-бизнес , Михаил Галустян , Роспатент , АГН "Москва"
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