«Завтра едете на нары»: как Гоген Солнцев остался без квартиры

Шоумен Гоген Солнцев намерен судиться с людьми, которые ухаживали за его онкобольным отцом. Спустя год после смерти родителя он узнал, что его квартира досталась незнакомому человеку.

Известный шоумен Илья Солнцев, более известный под псевдонимом Гоген, стал героем ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым . Он попытался выяснить, кто проживает в квартире его покойного отца Сергея Анатольевича.

Звезда «Дома-2» признался, что лишь спустя год узнал о смерти родителя. До этого он на протяжении 22 лет не общался с ним, так как тот ушел из семьи, когда мальчику было 11 лет.

Солнцев рассказал, что он рос с мыслью, что его отец — плохой человек.

«Меня все детство воспитывали в ключе, что папа плохой, что он меня бросил», — продолжил он.

Шоумен отметил, что его родители часто ссорились и кричали друг на друга. «Не смог позвонить, не смог приехать», — сказал он.

В ходе передачи также показали кадры, как Солнцев отправился на кладбище к отцу. Когда он прибыл на могилу, то обнаружил ее в плохом состоянии.

«Большого года прошло: ни памятника, ни ограждения», — посетовал он.

Малахов поинтересовался у Солнцева, повлияла ли смерть отца на его взаимоотношения с матерью Людмилой Кравцовой. Ведущий напомнил об инциденте прошлого года, когда после ее знакомства с его пожилой невесткой Екатериной Терешкович родственники устроили драку в прямом эфире.

«У меня еще больше обид на маму», — ответил он. Гоген отметил, что только после ее ухода из жизни может наступить прощение.

Вместе со съемочной группой программы Солнцев отправился в квартиру, в которой проживал его отец. По его словам, после кончины она досталась незнакомым людям.

«Вообще история с квартирой «темная», — заметил шоумен. — Что случилось? Не знаю. Кому досталась? Не знаю. Знаю, что каким-то посторонним людям».

Солнцев заявил, что во всей этой истории ему не важны деньги. Он выразил надежду, что в квартире сохранились какие-то вещи, которые могли бы напоминать ему об отце.

В студии шоу также появилась Лариса Коваленко, которая ухаживала за мужчиной последние три месяца. По ее словам, с Сергеем Анатольевичем они познакомились в онкологической клинике. Известно, что отец Гогена скончался в возрасте 62 лет от рака кишечника.

«Идя по коридору, я увидела человека, сидящего одного в подавленном состоянии. Спросила, нужна ли ему помощь», — пояснила женщина, отметив, что в тот момент он узнал неприятную для себя новость и ему было необходимо выговориться.

Они обменялись номерами, после чего Коваленко с мужем стали регулярно навещать его.

Комментируя историю Коваленко, Гоген несколько раз подчеркнул, что звонил отцу, но в ответ на это слышал лишь просьбы «перезвонить позже». При этом он отметил, что представлялся своим настоящим именем и требовал передать разговор отцу.

«Ответа не последовало, — заверил Солнцев. — Разговор заканчивался в грубой форме».

Коваленко заявила, что отец артиста никогда не упоминал о нем.

«Какого [черта] вы занимались похоронами?» — возмутился Гоген.

Эта версия расходится с показаниями матери Солнцева. Кравцова в ходе интервью рассказала, что незадолго до смерти бывший муж якобы позвонил ей и попросил связать ее с сыном, но та отказала.

«Он сказал, что его окружают странные люди, и что он хочет переписать все на Илью, — поделилась женщина. — В ответ на это я ему отказала: «Пошел куда подальше».

Тогда в студии появился Александр Черноиванов . Выяснилось, что двухкомнатное жилье в Москве, оцениваемое в 8 млн рублей, занимает знакомый Коваленко. Именно он занял Сергею Анатольевичу 1,5 млн рублей на операцию, в обмен на это вытребовав дарственную на апартаменты.

Отвечая на претензии со стороны Гогена, мужчина поинтересовался, почему он за 20 лет так и не встретился с родным отцом.

«А какое твое свинячье дело, где я был?» — отрезал Солнцев.

Все это натолкнуло шоумена и экспертов, присутствовавших в студии, на мысль, что его отец мог стать жертвой мошенников, которые, вероятно, намеренно убили его. В то же время доказать или опровергнуть это невозможно, потому что отсутствует медосвидетельствование, которое должно было проводиться после смерти мужчины. Коваленко, в свою очередь, объяснила, что, когда умирает онкобольной, вскрытие якобы не производится. Она заявила, что готова пройти проверку на полиграфе в случае необходимости.

В финале программы появилась жена шоумена, 64-летняя Екатерина Терешкович. Она пришла поддержать молодого мужа и отметила, что они продолжат выяснять обстоятельства произошедшего. Кроме того, Гоген сообщил, что нанял адвоката, чтобы забрать квартиру, которая, возможно, изначально была завещана ему.