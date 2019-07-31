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Хозяйственная балерина: Волочкова вымыла грязную посуду на вилле друзей в Греции 

Teleprogramma.pro + ещё 2 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Анастасия привыкла к чистоте и порядку и наглядно показала, что умеет вести домашний быт.
43-летняя Анастасия Волочкова променяла любимые Мальдивы на июльские каникулы Греции. По словам артистки, она позволила себе взять небольшой отпуск после премьеры спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Судя по всему, экс-возлюбленная Сулеймана Керимова поселилась на вилле близких друзей. Ранее в Stories Анастасия показывала, как гостеприимные хозяева подготовились к ее приезду, закупив свежие овощи и наполнив холодильник салатными листьями.
Сама Волочкова привыкла к чистоте и порядку: балерина умеет вести домашнее хозяйство. Так, на вилле друзей в Греции Анастасия в ручную и без перчаток помыла грузную посуду после трапезы.
«Помыть за собой посуду в гостях — это мое человеческое правило всегда. Особенно у таких замечательных», — отметила балерина.
Анастасия Волочкова не побрезговала помыть посуду в гостях (Фото: Instagram.com/volochkova_art)
Анастасия не забыла поделится с подписчиками фото своего традиционного поперечного шпагата у бассейна. Волочкова позировала в лазурном купальнике, демонстрируя плоды своих ежедневных тренировок у балетного станка.
Анастасия Волочкова показала свой поперечный шпагат (Фото: Instagram.com/volochkova_art)
Ранее артистка показывала, как увеличилась от нагрузок ее суставная косточка на стопе. Знаменитости пришлось воспользоваться привычным тейпом для того, чтобы избавиться от болевых ощущений. Во время многочасовых репетиций Анастасия старалась не обращать внимание на проблему с ногой.
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Шоу-бизнес , Сулейман Керимов , Анастасия Волочкова , Греция
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