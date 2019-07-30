Машков пояснил, когда вернётся в кино

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, при каких условиях может вернуться в кино. По словам Народного артиста России, это случится, когда ему дастся наладить работу на месте худрука.

Театр-студию Олега Табакова Машков возглавил в мае 2018 года. В феврале 2019 года артист объявил об отказе сниматься в фильмах, объяснив решение нехваткой времени на два дела сразу.

"Если наладится моя работа, которая очень ответственна, тогда, может, что-то появится в кино. В данный момент я увлечён деятельностью, которой занимаюсь", — заявил актёр в интервью «Парламентской газете».

Ранее News.ru сообщал, что Народный артист России Владимир Машков сделает перерыв в съёмках. Информация об окончании карьеры в кино является ложной, заявила в феврале 2019 года пресс-секретарь деятеля искусства Ольга Андрейкина. По её словам, актёр много раз говорил о том, что хочет отдохнуть от участия в лентах. Она не понимает, почему очередное интервью вызвало такую реакцию в обществе.