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Машков пояснил, когда вернётся в кино 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Genrietta Peryan/Russian Look/Global Look Press
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, при каких условиях может вернуться в кино. По словам Народного артиста России, это случится, когда ему дастся наладить работу на месте худрука.
Театр-студию Олега Табакова Машков возглавил в мае 2018 года. В феврале 2019 года артист объявил об отказе сниматься в фильмах, объяснив решение нехваткой времени на два дела сразу.
"Если наладится моя работа, которая очень ответственна, тогда, может, что-то появится в кино. В данный момент я увлечён деятельностью, которой занимаюсь", — заявил актёр в интервью «Парламентской газете».
Ранее News.ru сообщал, что Народный артист России Владимир Машков сделает перерыв в съёмках. Информация об окончании карьеры в кино является ложной, заявила в феврале 2019 года пресс-секретарь деятеля искусства Ольга Андрейкина. По её словам, актёр много раз говорил о том, что хочет отдохнуть от участия в лентах. Она не понимает, почему очередное интервью вызвало такую реакцию в обществе.
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Шоу-бизнес , Владимир Машков , Олег Табаков , Парламентская газета
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