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Лобода пикантным фото намекнула, что приехала на концерт Rammstein 

Teleprogramma.pro 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Светлана Лобода этим летом много путешествует. Певица дает концерты по вечерам, а днем проводит время с наследницами: восьмилетней Евангелиной и годовалой Тильдой. Имя отца младшей дочки артистка хранит в секрете, но упорно ходят слухи, что им является Тилль Линдеманн — фронтмен метал-групп Rammstein.
Примечательно, что 29 июля немецкий коллектив даст концерт в Москве. Ближе к вечеру фанаты стали толпиться сначала у гостиницы, где остановилась группа, а затем у стадиона «Лужники», чтобы не опоздать на выступление. К слову, у отеля поклонники увидели всех членов коллектива, кроме самого Тилля. Они сразу решили, что вокалист предпочел остановиться в другом месте.
Певица ожидала волну внимания к себе в связи с приездом метал-группы. Еще днем она поделилась снимком, на котором запечатлена с одной из девушек из подтанцовки, шепчущей ей что-то на ухо.
«Ох, что будет сегодня, девочки…», — загадочно написала певица.
А позже, буквально за несколько минут до начала концерта Rammstein, она опубликовала пикантное фото с геолокацией «Лужников». В кадре Лобода запечатлена в уборной. Она сидит на «белом друге», облаченная лишь в полотенце и разглядывает обложку журнала, которую украшает Линдеманн. Таким образом, певица намекнула, что все же приехала на выступление Тилля.
«Везёт! Я не смогла попасть, билетов не хватило», — пожаловалась Светлана Бондарчук.
А поклонники пожелали артистке хорошо провести вечер. «Отожгите там за нас», «Хорошего вечера вам», «Крутое фото», «Намеки, намеки. Ну мы поняли», — отозвались подписчики.
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Шоу-бизнес , Светлана Бондарчук , Светлана Лобода , Москва
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