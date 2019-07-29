Лобода пикантным фото намекнула, что приехала на концерт Rammstein

Светлана Лобода этим летом много путешествует. Певица дает концерты по вечерам, а днем проводит время с наследницами: восьмилетней Евангелиной и годовалой Тильдой. Имя отца младшей дочки артистка хранит в секрете, но упорно ходят слухи, что им является Тилль Линдеманн — фронтмен метал-групп Rammstein.

Примечательно, что 29 июля немецкий коллектив даст концерт в Москве . Ближе к вечеру фанаты стали толпиться сначала у гостиницы, где остановилась группа, а затем у стадиона «Лужники», чтобы не опоздать на выступление. К слову, у отеля поклонники увидели всех членов коллектива, кроме самого Тилля. Они сразу решили, что вокалист предпочел остановиться в другом месте.

Певица ожидала волну внимания к себе в связи с приездом метал-группы. Еще днем она поделилась снимком, на котором запечатлена с одной из девушек из подтанцовки, шепчущей ей что-то на ухо.

«Ох, что будет сегодня, девочки…», — загадочно написала певица.

А позже, буквально за несколько минут до начала концерта Rammstein, она опубликовала пикантное фото с геолокацией «Лужников». В кадре Лобода запечатлена в уборной. Она сидит на «белом друге», облаченная лишь в полотенце и разглядывает обложку журнала, которую украшает Линдеманн. Таким образом, певица намекнула, что все же приехала на выступление Тилля.

«Везёт! Я не смогла попасть, билетов не хватило», — пожаловалась Светлана Бондарчук.

А поклонники пожелали артистке хорошо провести вечер. «Отожгите там за нас», «Хорошего вечера вам», «Крутое фото», «Намеки, намеки. Ну мы поняли», — отозвались подписчики.