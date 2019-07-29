Галустяна заметили с неизвестной спутницей

Галустяна и его неизвестную подругу видели на борту самолета, летевшего из Москвы в Барнаул. Шоумен реагировал на просьбы сфотографироваться резким отказом, а на вопросы о его спутнице якобы заявил, что с женой давно не живет.