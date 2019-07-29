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Галустяна заметили с неизвестной спутницей 

Рамблер 37 минут назад
Фото: globallookpress.com
У актера и шоумена Михаила Галустяна появилась тайная возлюбленная, сообщил «МК».
Галустяна и его неизвестную подругу видели на борту самолета, летевшего из Москвы в Барнаул. Шоумен реагировал на просьбы сфотографироваться резким отказом, а на вопросы о его спутнице якобы заявил, что с женой давно не живет.
Напомним, Михаил Галустян женился в 2007 году. С супругой Викторией они растят двух дочек. 7 июля, на 12-ю годовщину свадьбы, Виктория опубликовала трогательное послание мужу в Instagram, в котором поблагодарила его за семью и призналась в любви.
Шоу-бизнес , Михаил Галустян
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