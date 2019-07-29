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Ему 19: Милана Кержакова рассказала о личной жизни 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
Милана Тюльпанова после тяжелого бракоразводного процесса с футболистом Александром Кержаковым начала встречаться с 19-летним хоккеистом, сообщает «СтарХит».
«Мы познакомились несколько месяцев назад через соцсети. Общаемся довольно часто. В Санкт-Петербурге у Егора живет мама. Когда приезжает в наш город на Неве, встречаемся, гуляем, ужинаем. Сейчас он в Челябинске — тренируется с командой, готовится к новому спортивному сезону», — пояснила Милана Тюльпанова.
По данным издания, избранником Тюльпановой стал защитник юниорской сборной России по хоккею Егор Замула.
О том, что у нее есть молодой человек, Милана Тюльпанова рассказала и в своем Instagram, разместив фото, где ее обнимает мужская рука.
«Учащённое биение сердца», — подписала Тюльпанова фотографию (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Подписчики в комментариях к записи пожелали девушке счастья.
«Счастье тебе, ты достойна его», — уверена a_lola_____999.
Ранее Милана Тюльпанова была вынуждена в суде отстаивать право воспитывать своего сына от Александра Кержакова. Футболист обвинил супругу в употреблении запрещенных препаратов, забрал ребенка и заставил ее признаться в зависимости. Но судебная экспертиза доказала, что заявления Кержакова не соответствовали действительности и мальчика суд оставил с мамой.
Комментарии3
Шоу-бизнес , Александр Кержаков , StarHit , Милан , Санкт-Петербург
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