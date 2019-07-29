Ему 19: Милана Кержакова рассказала о личной жизни

«Мы познакомились несколько месяцев назад через соцсети. Общаемся довольно часто. В Санкт-Петербурге у Егора живет мама. Когда приезжает в наш город на Неве, встречаемся, гуляем, ужинаем. Сейчас он в Челябинске — тренируется с командой, готовится к новому спортивному сезону», — пояснила Милана Тюльпанова.

По данным издания, избранником Тюльпановой стал защитник юниорской сборной России по хоккею Егор Замула.

О том, что у нее есть молодой человек, Милана Тюльпанова рассказала и в своем Instagram, разместив фото, где ее обнимает мужская рука.

«Учащённое биение сердца», — подписала Тюльпанова фотографию (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Подписчики в комментариях к записи пожелали девушке счастья.

«Счастье тебе, ты достойна его», — уверена a_lola_____999.

Ранее Милана Тюльпанова была вынуждена в суде отстаивать право воспитывать своего сына от Александра Кержакова. Футболист обвинил супругу в употреблении запрещенных препаратов, забрал ребенка и заставил ее признаться в зависимости. Но судебная экспертиза доказала, что заявления Кержакова не соответствовали действительности и мальчика суд оставил с мамой.