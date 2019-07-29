Сестра Фриске подала на развод

Младшая сестра певицы Жанны Фриске и ее муж приняли решение развестись. Причиной развода стали постоянные конфликты, заявил «СтарХит» источник из окружения пары.

«Наташа и Сережа испытывали сильные чувства, но со временем, как это часто случается, страсть поутихла, а проблем прибавилось. (…) В 2018-м открыли совместный бизнес — кафе на Шри-Ланке — и переехали на остров. Здесь они столкнулись с неожиданными трудностями», — заявил осведомленный источник.

По его словам, семья Фриске и Вшивкова «начала трещать по швам» и в итоге супруги «решили поставить точку».

По данным издания, пара уже подала заявление в Перовский ЗАГС, при этом Сергей Вшивков переехал в другую квартиру и вернулся в МЧС , где проработал много лет.