Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сестра Фриске подала на развод 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Младшая сестра певицы Жанны Фриске и ее муж приняли решение развестись. Причиной развода стали постоянные конфликты, заявил «СтарХит» источник из окружения пары.
«Наташа и Сережа испытывали сильные чувства, но со временем, как это часто случается, страсть поутихла, а проблем прибавилось. (…) В 2018-м открыли совместный бизнес — кафе на Шри-Ланке — и переехали на остров. Здесь они столкнулись с неожиданными трудностями», — заявил осведомленный источник.
По его словам, семья Фриске и Вшивкова «начала трещать по швам» и в итоге супруги «решили поставить точку».
По данным издания, пара уже подала заявление в Перовский ЗАГС, при этом Сергей Вшивков переехал в другую квартиру и вернулся в МЧС, где проработал много лет.
По данным Дни.Ру, Наталья Фриске вышла замуж в августе 2013 года. Церемония бракосочетания прошла в усадьбе Кусково. Позднее у Натальи Фриске на раннем сроке оборвалась беременность. Трагическую новость подтвердил Сергей Вшивков, который отметил, что проблем со здоровьем у его жены нет.
Комментарии4
Шоу-бизнес , Наталья Фриске , Жанна Фриске , МЧС , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ экс-чиновник182
Как изменится жизнь россиян с августа330
«Дискриминация»: В ОБСЕ раскритиковали Украину163
Россияне массово отравились шаурмой16
В США рассказали об уникальном шансе Зеленского30
Видео
00:47
Подсчитаны жертвы стрельбы на фестивале в США
Происшествия США
00:48
«Чего хочет народ»: пророссийский митинг в Грузии
В мире Статьи
01:26
Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе
Войска В мире
00:36
Лидер Rammstein сел за штурвал самолета в Москву
Шоу-бизнес Катастрофы
01:19
Понаехали: мигранты строят новую Россию
Общество Статьи
03:19
«Здесь всё принадлежит Китаю»
Общество
01:00
Галкин напугал Пугачеву своей выходкой
Шоу-бизнес
00:57
Сотрудники сгоревшего лагеря пожаловались на травлю
Происшествия Общество
01:56
Стал известен груз уничтоженных украинских Ил-76
Оружие Армия
01:45
Сын Алибасова сбежал с 20-ю миллионами
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение