Информация о том, что Михаил Галустян собирается разводиться с женой, с которой прожил 12 лет — фейк, заявил «Пятому каналу» агент юмориста Алексей Новацкий.
Ранее издание «ФАН» опубликовало информацию о том, что пассажиры самолета, следовавшего в Барнаул, встретили популярного российского шоумена Михаила Галустяна в компании неизвестной женщины и предположили, что он изменяет жене.
В свою очередь агент Галустяна Алексей Новацкий подчеркнул, что эти данные не соответствуют действительности.
«Никого не слушайте, это все ложь полная. Это все фейк», — пояснил Новацкий.
Ранее Михаил Галустян и его жена Виктория обменялись трогательными поздравлениями с годовщиной свадьбы в своих аккаунтах в Instagram.
«Двенадцать лет назад, в этот день, появилось самое ценное для меня — настоящая семья. Любимый муж, а потом и наши славные дети))) Дорогой мой @m_galustyan! Спасибо тебе за все! Люблю тебя», — написала Виктория Галустян (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
«Ну как её можно не любить? Это же просто подарок судьбы. @victoriagalustyan, поздравляю тебя с Днём Рождения. А ещё— сегодня 12 лет как мы поженились. Виктория Викторовна— Победа Победовна моя. Спасибо за таких прекрасных девочек/конфеточек», — написал Михаил Галустян, проиллюстрировав запись фотографией жены.