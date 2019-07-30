«Не слушайте»: Агент рассказал о разводе Галустяна

Информация о том, что Михаил Галустян собирается разводиться с женой, с которой прожил 12 лет — фейк, заявил «Пятому каналу» агент юмориста Алексей Новацкий.

Ранее издание «ФАН» опубликовало информацию о том, что пассажиры самолета, следовавшего в Барнаул , встретили популярного российского шоумена Михаила Галустяна в компании неизвестной женщины и предположили , что он изменяет жене.

В свою очередь агент Галустяна Алексей Новацкий подчеркнул, что эти данные не соответствуют действительности.

«Никого не слушайте, это все ложь полная. Это все фейк», — пояснил Новацкий.

Ранее Михаил Галустян и его жена Виктория обменялись трогательными поздравлениями с годовщиной свадьбы в своих аккаунтах в Instagram.

«Двенадцать лет назад, в этот день, появилось самое ценное для меня — настоящая семья. Любимый муж, а потом и наши славные дети))) Дорогой мой @m_galustyan! Спасибо тебе за все! Люблю тебя», — написала Виктория Галустян (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).