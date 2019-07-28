Галкин напугал Пугачеву своей выходкой

Семья отдыхает по полной программе — Галкин ежедневно совершает велопрогулки, Пугачева плавает в бассейне, и, конечно же, они много времени проводят с детьми, гуляют с Лизой и Гарри по морскому побережью и в парках.

В парке «Дзинтари» приключения супругов даже засняли на видео.

"Сегодня в парке «Дзинтари» приятный среди отдыхающих переполох: Алла Борисовна с мужем, детками и их нянями снова вышли на прогулку", — приводит слова одного из поклонников пары «Комсомольская правда».

На видео видно, с каким ужасом смотрит Алла Борисовна на мужа, который карабкается на дерево. Обратно Максим спустился с помощью специального троса.

Вслед за отцом на дерево карабкается маленький Гарри, уверяя, что ему совсем не страшно. Лиза предпочла быть рядом с мамой, не включаясь в опасные эксперименты.