Воеводина узнала о разводе с экс-королем Малайзии из новостей

Красавица Оксана — победительница конкурса «Мисс Москва ». В 2018 году она вышла замуж за короля Малайзии , который ради жены отрекся от престола.

В 2019 году у них родился сын, а затем появились слухи об их разводе. Потом прошла информация якобы от адвоката экс-короля, который сообщил, что развод был оформлен еще в мае.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rihana Oksana Petra (@rihanapetra) 26 Июл 2019 в 1:37 PDT Сама Оксана впервые прокомментировала эту историю в своем инстаграме.