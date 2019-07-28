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Воеводина узнала о разводе с экс-королем Малайзии из новостей 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Красавица Оксана — победительница конкурса «Мисс Москва». В 2018 году она вышла замуж за короля Малайзии, который ради жены отрекся от престола.
В 2019 году у них родился сын, а затем появились слухи об их разводе. Потом прошла информация якобы от адвоката экс-короля, который сообщил, что развод был оформлен еще в мае.
Сама Оксана впервые прокомментировала эту историю в своем инстаграме.
«О разводе я узнала из новостей, сейчас нахожусь с сыном в России. Я не получала никаких повесток или уже вынесенных судебных решений. Мой муж — порядочный мусульманин, и он бы не стал так поступать у меня за спиной», — приводит перевод ее поста «Рeopletalk.ru».
Шоу-бизнес , Малайзия , Москва
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