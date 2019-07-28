Хейтеры резвятся в инстаграме Леди Гаги

«Гагачат» — новое развлечение отечественных хейтеров, родившееся недавно. Его появление на свет спровоцировала история о том, что эпатажная американская певица увела супруга у российской модели Ирины Шейк

Поначалу инстаграм Гаги заполняли гневные высказывания о ее моральном облике, но потом фолловеры сочли прикольным превратить ее микроблог то ли в доску объявлений, то ли в форум — «болталку».

«Организую чартер фанатов Шейк на родину Гаги! Покажем серьезность своих намерений!», «Купер плачет по ночам, есть достоверные источники, слышали из соседнего особняка. Говорят по Ирке, но это не точно», — веселятся подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 27 Июл 2019 в 12:18 PDT Однако «гагачат» во вред разлучнице не пошел — популярность ее инстаграмма взлетела на рекордную высоту.

Самое время использовать интерес к собственной персоне! После периода молчания Леди Гага выставила в инстаграм свое портретное фото. Певица таким образом проанонсировала запуск собственного косметического бренда Haus Beauty, — рассказывает «Сosmo».