Хейтеры резвятся в инстаграме Леди Гаги 

«Гагачат» — новое развлечение отечественных хейтеров, родившееся недавно. Его появление на свет спровоцировала история о том, что эпатажная американская певица увела супруга у российской модели Ирины Шейк.
Поначалу инстаграм Гаги заполняли гневные высказывания о ее моральном облике, но потом фолловеры сочли прикольным превратить ее микроблог то ли в доску объявлений, то ли в форум — «болталку».
«Организую чартер фанатов Шейк на родину Гаги! Покажем серьезность своих намерений!», «Купер плачет по ночам, есть достоверные источники, слышали из соседнего особняка. Говорят по Ирке, но это не точно», — веселятся подписчики.
Однако «гагачат» во вред разлучнице не пошел — популярность ее инстаграмма взлетела на рекордную высоту.
Самое время использовать интерес к собственной персоне! После периода молчания Леди Гага выставила в инстаграм свое портретное фото. Певица таким образом проанонсировала запуск собственного косметического бренда Haus Beauty, — рассказывает «Сosmo».
«Я думала все, забыли про Гагу, но нет, память у нашего народа хорошая, как говорится, я не злопамятный, я просто злой и память у меня хорошая», «Какая у Гаги жуткая кожа. Что приготовить? Поделитесь проверенными рецептами», — хейтеры обрадовались появлению нового поста артистки.