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Умерла озвучившая подружку Микки Мауса актриса 

Lenta.ru + ещё 5 48 минут назад
Фото: @Disney
Актриса Расси Тейлор скончалась в США в возрасте 75 лет. Об этом сообщила компания The Walt Disney Company в Twitter.
Тейлор умерла в своем доме в Глендейле, штат Калифорния.
Актриса озвучивала подругу мышонка Микки Мауса Минни более 30 лет. «Минни Маус потеряла голос после смерти Русси Тейлор. <…> Мы утешаем себя тем, что ее работа будет продолжать развлекать и вдохновлять грядущие поколения», — сказал исполнительный директор компании Боб Айгер.
Расси Тейлор принимала участие как актриса дубляжа во многих фильмах и мультфильмах, в том числе в мультсериалах «Симпсоны», «Чип и Дейл спешат на помощь», «Чудеса на виражах», «Легенда о принце Валианте», «Русалочка», «Алладин», «Щенячьи истории», в анимационных фильмах «Спасатели в Австралии», «Дракончик Тилли», «Приключения Флика», «Фантазия 2000», «Сказания Земноморья» и других.
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Шоу-бизнес , Боб Айгер , Walt Disney , США
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