Умерла озвучившая подружку Микки Мауса актриса

Тейлор умерла в своем доме в Глендейле, штат Калифорния.

Актриса озвучивала подругу мышонка Микки Мауса Минни более 30 лет. «Минни Маус потеряла голос после смерти Русси Тейлор. <…> Мы утешаем себя тем, что ее работа будет продолжать развлекать и вдохновлять грядущие поколения», — сказал исполнительный директор компании Боб Айгер

Расси Тейлор принимала участие как актриса дубляжа во многих фильмах и мультфильмах, в том числе в мультсериалах «Симпсоны», «Чип и Дейл спешат на помощь», «Чудеса на виражах», «Легенда о принце Валианте», «Русалочка», «Алладин», «Щенячьи истории», в анимационных фильмах «Спасатели в Австралии», «Дракончик Тилли», «Приключения Флика», «Фантазия 2000», «Сказания Земноморья» и других.