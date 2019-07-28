Как Юлия Меньшова ссорилась со звездами

Через грядки к звездам: как Меньшова пробивалась в телевизор

Актриса, телеведущая, продюсер и режиссер Юлия Меньшова 28 июля отмечает 50-летие. «Газета.Ru» рассказывает о жизни, карьере и жестком характере знаменитости, который не раз приводил ее к ссорам со звездами.

Дочь народных артистов России — режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой — телеведущая Юлия Меньшова отмечает 50-летний юбилей. Одна из первых заговорившая о женских проблемах на телевидении, Меньшова пришла к успеху не сразу.

В одном из недавних интервью телеведущая рассказала, что в далекие 70-е ее отец был крайне озабочен ее воспитанием. Артист с огромной неприязнью относился к «золотой молодежи» и переживал, что его дочь вырастет избалованной.

«Они с мамой стали популярны, когда им было около 40. Прецедентов известности до этого в семье никогда не было, и опасений, что я могу как-то неправильно распорядиться родительской славой, у него было с избытком», — говорила Меньшова в 2018 году изданию Teleprogramma.Pro.

Для расширения мировоззрения дочери вне книг, театров и музеев Меньшов три года подряд отправлял ее под Астрахань к своей родной сестре-учительнице вкалывать на огородах.

«И там я вместе со всеми школьниками (там это было абсолютной обязаловкой) работала по месяцу на прополке помидоров в колхозе. Жизнь в бараках, общая столовая с алюминиевыми мисками, выезд в поле на грузовиках, работа в 45-градусную жару, зато вечером — танцы. Собственно, именно так я и начала зарабатывать свои первые деньги», — вспоминала телеведущая.

Отцовская трудотерапия не прошла даром, и Меньшова пыталась добиваться всего своими силами. Она успешно прошла несколько туров для поступления на актерский факультет Школы-студии МХАТ под фамилией Большова. В то время не было необходимости предоставлять документы во время предварительных испытаний, поэтому у приемной комиссии не возникло ассоциаций со знаменитыми родителями абитуриентки.

Окончив учебу с красным дипломом, с 1990 по 1994 год она работала актрисой в МХТ имени Чехова, играя в спектаклях «Яма», «Чеховские рассказы. Сказки Мельпомены» и «Плач в пригоршню». В тот же период Меньшова начала свою карьеру на телевидении в качестве ведущей программы о товарах народного потребления.

С 1995 по 2001 год она была ведущей и продюсером ток-шоу канала ТВ-6 «Я сама», на котором обсуждались семейные проблемы, отношения с мужчинами, личная жизнь знаменитостей и прочие «женские» темы. При этом во многих интервью Меньшова отрицала свою приверженность к феминистскому движению.

«Слово «феминизм» — оно и сложное, и — в нашем обществе — достаточно отталкивающее. Многие не видят разницы между феминистками и лесбиянками, другие уверены, что те и другие — мужененавистницы. Ну и, кроме того, у меня у самой есть некое предубеждение по отношению к феминистскому движению, как к любому революционному движению», — говорила телеведущая.

Спустя несколько лет Меньшова дослужилась до статуса заместителя директора телеканала «ТВ-6 Москва», сохраняя за собой должность управляющей службой производства и подготовки программ. Через год она стала руководителем дирекции производства программ Московской независимой вещательной корпорации. Параллельно выступала в качестве продюсера нескольких проектов канала «ТВ-6 Москва».

Собственный проект амбициозной леди — продюсерский центр «Студия Юлии Меньшовой» — просуществовал всего два года. Компания производила программы «Рядом с тобой», «Продолжение следует» и последний сезон ток-шоу «Я сама». Однако телеканалы перестали продлевать контракты на производство передач продюсерского центра, и в 2002 году его закрыли. Следующими вехами в карьере Меньшовой были съемки в фильмах и сериалах, ведение телешоу и озвучивание различных материалов.

В 2013 году она запустила ток-шоу «Наедине со всеми» на Первом канале, выходившее на протяжении четырех лет. Многие знаменитости, приглашенные на эту передачу, высказывали свое недовольство поведением Меньшовой. По их словам, главной целью ведущей было «раздеть» звезд и добыть скандал любой ценой. Многие гости уезжали с шоу в расстроенных чувствах, потому что ведущая «словесно надругалась» над ними. Бывали случаи, когда гости ее передачи не могли сдержать слез в студии.

Одной из обиженных Меньшовой стала балерина Анастасия Волочкова . Она написала в своем твиттере, что ведущая была «некорректна и бестактна».

«Пытаться унизить собеседника и его достижения, которые ей даже неведомы, — это проявление дикого комплекса и ущербности. В общем, тяжелые воспоминания. Я была уверена, что Юлия Меньшова более благородна и тактична. Такие выпады и попытки обидеть на каждом шагу — свидетельство ее комплексов и злобы», — заявила танцовщица.

У певицы Юлии Началовой, скончавшейся весной 2019 года, Меньшова пыталась узнать, почему она «променяла» футболиста Евгения Алдонина на хоккеиста Александра Фролова . После этого эпизода в СМИ ходили слухи о том, что Началова подает на Меньшову в суд, однако певица опровергла эту информацию.

«Вообще могу сказать одно: эта программа действительно колкая. Но такого конфликта, какой раздули в прессе, у нас не было, хотя Юля часто задавала провокационные вопросы, касающиеся личной жизни. Были вопросы и интимного характера», — приводит слова Началовой «Собеседник».

Больше всего шума вызвал эфир «Наедине со всеми» с женой народного артиста России Николая Караченцова , актрисой Людмилой Поргиной. Тогда Меньшова осудила ее за постоянное появление в различных шоу вместе с тяжелобольным супругом. Телеведущая выразила мнение, что таким образом Поргина создает себе пиар. Жесткие вопросы ведущей обернулись большим скандалом, после чего многие звезды отказывались приходить на ее шоу.

В комментарии «Миру новостей» Поргина призналась, что после съемок «пила валокордин», и сравнила передачу с Голгофой.

«Она мне просто отрубала руки и ноги. Меньшова решила, что она судья. А на самом деле? Да кто она такая, эта девочка, чтобы так себя вести?! Никто! Как смеет она судить! Причем разговаривает бестактно, менторским тоном», — возмущалась Поргина.

Также она заявила, что была удивлена «невоспитанности» Меньшовой, которая якобы не поздоровалась с ней перед началом съемок.

«Я могла тоже задать ей некоторые вопросы. Например, почему от нее муж ушел? Любовница была? А теперь вы с ним сошлись почему? Но я же не стала этого делать. На самом деле я сидела в кресле, смотрела на нее и только молилась: «Господи, помоги мне не оскорбить ее!» Кстати, Николай Петрович смотрел эту программу и сказал: «Девонька, ты умница, что не опустилась до ее уровня…» — говорила актриса.

Через пять лет этот, казалось бы, забытый скандал нашел свое продолжение в выпуске шоу «Сегодня вечером», посвященном смерти Караченцова. Ведущей передачи стала Меньшова, обвиненная зрителями в лицемерии: несмотря на давний конфликт с семьей скончавшегося актера, она мило беседовала с гостями и обсуждала его самые яркие роли в кино и театре.