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Аниту Цой увезли на скорой с «Жары» 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»
Певицу Аниту Цой увезли на скорой с фестиваля «Жара». Об этом сообщили СМИ.
Отмечается, что медики приехали практически в начале музыкального фестиваля, который проходит в Баку.
Уточняется, что лежащую на полу звезду забрали на носилках из VIP-зоны.
Кроме того, у певицы была перевязана нога, однако обстоятельства травмы остаются неизвестными.
Очевидцы рассказали, что директор Цой вел себя странно и снимал происходящее на телефон.
Ранее сообщалось, что актер Александр Панкратов-Черный в реанимации без сознания.
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Шоу-бизнес , Анита Цой , Александр Панкратов-черный , Баку
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