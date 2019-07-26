Аниту Цой увезли на скорой с «Жары» 

Певицу Аниту Цой увезли на скорой с фестиваля «Жара». Об этом сообщили СМИ.
Отмечается, что медики приехали практически в начале музыкального фестиваля, который проходит в Баку.
Уточняется, что лежащую на полу звезду забрали на носилках из VIP-зоны.
Кроме того, у певицы была перевязана нога, однако обстоятельства травмы остаются неизвестными.
Очевидцы рассказали, что директор Цой вел себя странно и снимал происходящее на телефон.
Ранее сообщалось, что актер Александр Панкратов-Черный в реанимации без сознания.