Кузьмин рассказал о записи хита после ночи с Пугачевой

По данным издания, ведущая шоу на «Русском радио», гостем которого стал Владимир Кузьмин, напомнила, что, по слухам, хит «Две звезды» был написан Игорем Николаевым после того, как тот увидел спящих вместе Кузьмина и Пугачёву.

По словам певца, перед записью песни он действительно провел ночь с Аллой Пугачевой, с которой они на тот момент жили вместе.

«Я помню после той ночи с Аллой поехал на студию. Сижу себе тихонько играю. Вдруг врываются Пугачева и Николаев с коньяком и салатом. Они уговорили записать меня соло. Потом мы стали петь эту песню дуэтом. Получилось неплохо. Даже скажу больше — отличная песня получилась», — процитировало издание слова музыканта.

Несмотря на то, что Алла Пугачева и Владимир Кузьмин давно расстались, примадонна не забывает поздравлять музыканта в соцсетях. Так, 31 мая Алла Пугачева разместила в своем Instagram архивное фото Владимира Кузьмина, лаконично подписав его: «С днем рождения!» и поставив хештег #кузьмин.