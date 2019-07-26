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Звезда 90-х разозлил соседей и попал под наблюдение 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: www.popmech.ru
Брайан Литтрелл — американский певец, участник популярной в 1990-х и начале 2000-х группы Backstreet Boys — навлек на себя гнев соседей. Об этом сообщает местный телеканал WSB-TV Atlanta.
Жителей расположенного в окрестностях Атланты города Милтона (штат Джорджия) возмутило, что музыкант оборудовал на территории своего имения вертолетную площадку, залив асфальтом пастбище. Они обратились к одному из журналистов телеканала, чтобы предать ситуацию огласке.
Многие из проживающих по соседству с Литтреллом держат лошадей — люди опасаются, что шум от вертолета будет пугать животных, угрожая безопасности как самих лошадей, так и их владельцев. Соседи также раскритиковали певца за то, что он сдает свой дом в аренду под проведение мероприятий.
Телеканал попытался связаться с представителями звезды, чтобы прояснить детали конфликта, но ответа не последовало. Местные власти выпустили официальное заявление, в котором говорится, что они намерены контролировать обстановку вокруг дома Литтрелла. Если будут выявлены какие-либо нарушения, о них заявят публично.
Backstreet Boys — американский бойз-бэнд, образованный в 1993 году выпускниками старшей школы. Группа продала около 140 миллионов экземпляров своих записей и выпустила восемь студийных альбомов. Коллектив семь раз номинировался на премию «Грэмми» и получил столько же наград от журнала Billboard.
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Шоу-бизнес , Брайан Литтрелл
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