Звезда 90-х разозлил соседей и попал под наблюдение

Брайан Литтрелл — американский певец, участник популярной в 1990-х и начале 2000-х группы Backstreet Boys — навлек на себя гнев соседей. Об этом сообщает местный телеканал WSB-TV Atlanta.

Жителей расположенного в окрестностях Атланты города Милтона (штат Джорджия) возмутило, что музыкант оборудовал на территории своего имения вертолетную площадку, залив асфальтом пастбище. Они обратились к одному из журналистов телеканала, чтобы предать ситуацию огласке.

Многие из проживающих по соседству с Литтреллом держат лошадей — люди опасаются, что шум от вертолета будет пугать животных, угрожая безопасности как самих лошадей, так и их владельцев. Соседи также раскритиковали певца за то, что он сдает свой дом в аренду под проведение мероприятий.

Телеканал попытался связаться с представителями звезды, чтобы прояснить детали конфликта, но ответа не последовало. Местные власти выпустили официальное заявление, в котором говорится, что они намерены контролировать обстановку вокруг дома Литтрелла. Если будут выявлены какие-либо нарушения, о них заявят публично.

Backstreet Boys — американский бойз-бэнд, образованный в 1993 году выпускниками старшей школы. Группа продала около 140 миллионов экземпляров своих записей и выпустила восемь студийных альбомов. Коллектив семь раз номинировался на премию «Грэмми» и получил столько же наград от журнала Billboard.