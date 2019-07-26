Разлад в семье: дочь Петросяна судится с отцом

Главным предметом имущественных споров во время развода юмористов Елены Степаненко Евгения Петросяна стали не квартиры, а предметы искусства. При этом за коллекцию сражается не столько бывшая жена Петросяна, сколько его дочь, со ссылкой на осведомленные источники пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, Петросян несколько десятилетий вкладывал деньги в предметы старины и искусства. Опись его имущества составила порядка 5000 наименований редких и уникальных вещей, среди которых подлинники картин Матисса и Айвазовского, фарфор и бронзовые статуэтки, антикварные книги, в том числе — сборники анекдотов ХIХ — начала ХХ веков. По самым скромным подсчетам коллекция оценивается в 1 млрд рублей.

В 2018 году Евгений Петросян и Елена Степаненко оформили развод. После чего Степаненко подала иск о разделе имущества.

«Формально на поле судебного боя — два юмориста, Петросян и Степаненко. Но Петросяна стимулирует его личная ассистентка и возлюбленная Татьяна Брухунова. А за Еленой Степаненко стоит не кто иной, как родная дочь юмориста Викторина Петросянц! Именно Викторина — движущая сила этого судебного процесса», — цитирует газета слова источника в юмористических кругах.

По информации издания, родная дочь Евгения Петросяна живет в Америке и очень дружна с мачехой — Еленой Степаненко, которая считает ее своей дочерью. У отца и дочери были хорошие отношения — пока Петросян не ушел от Степаненко, тех пор они практически не общаются.

«Лена Степаненко не хотела громких судебных разбирательств. Она очень верующий человек и относится ко всему с долей смирения. (…) Но дочь Петросяна просчитала ситуацию: если папа без ума от молодой возлюбленной и уже потратил на нее кучу денег, то пора спасать семейные накопления! Как? Забрать ценности через суд», — пояснил источник газеты.

По его мнению, дочь Петросяна «хочет сберечь достояние семьи от третьих лиц», «разбирается в шедеврах и относится к ним чрезвычайно внимательно и бережливо».

«Дочь Петросяна действовала быстро. Наняла опытных адвокатов. И одержала первую промежуточную победу: суд постановил, что вся коллекция раритетов до окончания судебных разбирательств будет находиться на хранении у Степаненко, в той квартире, где она сейчас живет», — рассказал источник в юмористических кругах.

Согласно статье, суд уже выслушал мнение адвокатов Степаненко о том, что Евгений Петросян мог выводить деньги из семейного бюджета. Так, за два года Татьяна Брухунова купила в Москве две квартиры и сделала в них дорогой ремонт. Степаненко готова закрыть глаза на эти траты, если всю коллекцию предметов искусства юморист согласится уступить ей. Иначе к квартирам для Брухуновой будут вопросы, уверено издание.