Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меладзе высмеяли за слишком молодую «любовницу» в клипе 

Рамблер 36 минут назад
Валерий Меладзе снова снял в клипе девушку, которая годится ему в дочери, обратили внимание пользователи YouTube.
Два дня назад певец представил на сервисе клип на песню «Чего ты хочешь от меня?». На видео Меладзе за рулем пикапа везет девушку со связанными руками на конюшню. Там он развязывает ей руки, и она крадет у него ключи от грузовика.
После этого девушка ездит кругами вокруг Меладзе, но артист «укрощает» автомобиль при помощи кнута и лассо. Затем певец и девушка ходят кругами у костра, а заканчивается клип тем, что Меладзе вынимает пистолет из внутреннего кармана куртки.
«Непонятно, чего хочет Валера от этой девушки», — написал автор самого популярного комментария к этому видео (почти 500 лайков).
Многие другие пользователи обратили внимание на возраст героини клипа. Ее сыграла 27-летняя Анастасия Полхова — участница конкурса красоты «Мисс Россия» 2016 года.
По словам комментаторов, Полхова, безусловно, красива, однако слишком молода для Меладзе, который «не молодеет», и это «странно смотрится» — будто «папа наказывает дочку».
«Еще чуть-чуть и будет внучка», — пошутил один из них, отметив, что в клипах певца «вечно молодухи» снимаются.
Комментарии37
Шоу-бизнес , Видео , Валерий Меладзе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты подробности о задержании судна РФ183
На Украине опасаются военного ответа России420
КНДР: запуск ракет был предупреждением5
Порошенко обвинили в захвате танкера РФ6
США убивают: в Америке вернули смертную казнь4
Видео
00:15
Типичный диалог с Росгвардейцем без представления
Общество
00:39
КНДР: запуск ракет был предупреждением
Оружие Армия
03:13
Шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
Политика
00:41
Пока вы не уснули: в Киеве признали независимость Крыма
В мире
00:36
Моряки с задержанного на Украине танкера прилетели в РФ
Происшествия В мире
00:23
СБУ задержала российский танкер
Происшествия
03:40
Девочка из «Холдоми» рассказала, с чего начался пожар
Происшествия
05:55
Президента Туркмении показали на видео после слухов о смерти
В мире
02:29
Дума подвела итоги весенней сессии-2019
Политика
03:22
Сквер Булгакова может остаться без памятника писателю
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение