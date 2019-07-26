Меладзе высмеяли за слишком молодую «любовницу» в клипе

Валерий Меладзе снова снял в клипе девушку, которая годится ему в дочери, обратили внимание пользователи YouTube.

Два дня назад певец представил на сервисе клип на песню «Чего ты хочешь от меня?». На видео Меладзе за рулем пикапа везет девушку со связанными руками на конюшню. Там он развязывает ей руки, и она крадет у него ключи от грузовика.

После этого девушка ездит кругами вокруг Меладзе, но артист «укрощает» автомобиль при помощи кнута и лассо. Затем певец и девушка ходят кругами у костра, а заканчивается клип тем, что Меладзе вынимает пистолет из внутреннего кармана куртки.

«Непонятно, чего хочет Валера от этой девушки», — написал автор самого популярного комментария к этому видео (почти 500 лайков).

Многие другие пользователи обратили внимание на возраст героини клипа. Ее сыграла 27-летняя Анастасия Полхова — участница конкурса красоты «Мисс Россия» 2016 года.

По словам комментаторов, Полхова, безусловно, красива, однако слишком молода для Меладзе, который «не молодеет», и это «странно смотрится» — будто «папа наказывает дочку».