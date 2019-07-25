Боню подозревают в романе с чеченским боксером

Телеведущая Виктория Боня похвасталась в Instagram букетом от «любимого мужчины». Поклонники в комментариях к записи высказали мнение, что цветы подарил 24-летний боксер чеченского происхождения Хусейн Асхабов.

«Любимые цветы от любимого мужчины, что может быть лучше?!» — подписала фото с большим букетом пионов Виктория Боня, сопроводив запись смайликами и хештегом #мурр (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

При этом телеведушая не указала, кто именно преподнес ей цветы.

В комментариях к записи поклонники звезды поспорили о том, в кого именно влюблена Виктория Боня.

«Интрига повисла в воздухе! Кто же он счастливец?» — поинтересовалась lisitca884.

Ей ответила tatyana_senkina, заявив, что Боня встречается с «чеченцем, которому 24 года». В свою очередь пользователь с ником niiijouuu3 дала ссылку на профиль боксера чеченского происхождения Хусейна Асхабова.

«Ну вот наконец и у Вики появилось фото которое есть у каждой женщины на сев кав. Вика моргни если ты в плену, мы тебя теряем», — пошутила arina_oar.

При этом серьезную дискуссию вызвал, как возраст Хусейна Асхабова, так и традиции Северного Кавказа, в которых, по мнению пользователей, воспитан молодой человек.

«Да он и не женится никогда на ней. Так, погуляет и все. Родня не примет русскую никогда. Бедная наша Боничка! Годы уйдут впустую», — посочувствовала tatyana_senkina.

«Женится или не женится, какая разница… Главное, что потом есть, что вспомнить и улыбнуться. Любви вам! Чумачечной», — пожелала prosto_mangomarakuya.