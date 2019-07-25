Малышева защитилась от слабоумия

Телеведущая и врач Елена Малышева написала в Instagram , что сделала прививку от герпеса Зостера, являющегося одной из причин возрастного слабоумия.

Свой пост ведущая программы «Жить здорово» озаглавила — «Прививка от слабоумия!».

«В Нью Йорке я зашла в аптеку и увидела новую вакцину от герпеса Зостера. Это тяжелейшее заболевание, которое проявляется пузырьками по ходу нервов и сопровождается страшными болями. Предполагают, что этот вирус одна из причин возрастного слабоумия или болезни Альцгеймера. Теперь мы с мужем от этого защищены!» — написала Елена Малышева (орфография и пунктуация автора сохранены).

Отвечая на вопросы подписчиков в комментариях к записи, Малышева уточнила, что пока неизвестно, находится ли человек, который болел герпесом Зостера, в группе риска по слабоумию, однако есть такие предположения и «этому посвящены исследования», которые пока не закончены.

Ведущая также подчеркнула, что все взрослые члены ее семьи регулярно делают прививки: пять лет назад они прошли вакцинацию от коклюша, дифтерии, столбняка, а год назад от кори и пневмонии.