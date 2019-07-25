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Малышева защитилась от слабоумия 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: Рамблер
Телеведущая и врач Елена Малышева написала в Instagram, что сделала прививку от герпеса Зостера, являющегося одной из причин возрастного слабоумия.
Свой пост ведущая программы «Жить здорово» озаглавила — «Прививка от слабоумия!».
«В Нью Йорке я зашла в аптеку и увидела новую вакцину от герпеса Зостера. Это тяжелейшее заболевание, которое проявляется пузырьками по ходу нервов и сопровождается страшными болями. Предполагают, что этот вирус одна из причин возрастного слабоумия или болезни Альцгеймера. Теперь мы с мужем от этого защищены!» — написала Елена Малышева (орфография и пунктуация автора сохранены).
Отвечая на вопросы подписчиков в комментариях к записи, Малышева уточнила, что пока неизвестно, находится ли человек, который болел герпесом Зостера, в группе риска по слабоумию, однако есть такие предположения и «этому посвящены исследования», которые пока не закончены.
Ведущая также подчеркнула, что все взрослые члены ее семьи регулярно делают прививки: пять лет назад они прошли вакцинацию от коклюша, дифтерии, столбняка, а год назад от кори и пневмонии.
Ранее Елена Малышева была названа одной из самых раздражающих ведущих на российском телевидении. Согласно опросу, проведенному "Комсомольской правдой", 12 процентов респондентов ответили, что раздражение у них вызывает Андрей Малахов, десять процентов назвали самой раздражающей Елену Малышеву, а девять процентов — Владимира Соловьева. По мнению психолога, психотерапевта Натальи Жолудевой, которое привела газета, Малышева строит свои передачи на провокации и эпатаже, а также выступает с «родительской позиции», в ее диалогах слышится назидательность, которая может раздражать людей.
Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Малышева , Андрей Малахов , Владимир Соловьев , Комсомольская правда , Нью-Йорк
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