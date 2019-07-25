«Инстасамка»: поклонники не узнали Успенскую в новом образе 

Фанаты прокомментировали фотографию, выложенную в Instagram Ольги Бузовой, отметив, что с трудом узнали стоящую рядом с ней певицу Любовь Успенскую, которая «замечательно выглядит».
Российские знаменитости приехали в столицу Азербайджана на фестиваль "Жара".
"Жара в Баку наступит только завтра! Ведь на нее летим мы", — подписала фото Ольга Бузова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
На фотографии рядом с Бузовой в яркой толстовке и лосинах стоит 65-летняя Любовь Успенская. Поклонники в комментариях к записи признались, что с трудом узнали ее.
«Любовь Успенская конечно…просто бомба… я ее не узнала, если б не подпись фото», — отметила mariaoleoleole.
«Там где Люба Успенская всегда жарко. Что называется держит марку как полагается профессионалу в своём деле», — уверен viktor_gogolev.
"Любу Успенскую не узнала. Думала, инстасамка", — написала другая подписчица.
Ранее Любовь Успенская в своем Instagram призналась, что пока не хочет думать о внуках, а хочет рожать еще детей.
"Дорогие комментаторы, в частности те, кто пишет, что мне пора с внуками нянчиться, хочу сказать вам одно: вы не спешите с внуками, я может детей еще хочу рожать!", — написала певица, приведя в пример Пугачеву и Галкина, которые растят двойняшек.