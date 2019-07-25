«Инстасамка»: поклонники не узнали Успенскую в новом образе

Фанаты прокомментировали фотографию, выложенную в Instagram Ольги Бузовой, отметив, что с трудом узнали стоящую рядом с ней певицу Любовь Успенскую , которая «замечательно выглядит».

Российские знаменитости приехали в столицу Азербайджана на фестиваль "Жара".

"Жара в Баку наступит только завтра! Ведь на нее летим мы", — подписала фото Ольга Бузова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

На фотографии рядом с Бузовой в яркой толстовке и лосинах стоит 65-летняя Любовь Успенская. Поклонники в комментариях к записи признались, что с трудом узнали ее.

«Любовь Успенская конечно…просто бомба… я ее не узнала, если б не подпись фото», — отметила mariaoleoleole.

«Там где Люба Успенская всегда жарко. Что называется держит марку как полагается профессионалу в своём деле», — уверен viktor_gogolev.

"Любу Успенскую не узнала. Думала, инстасамка", — написала другая подписчица.

Ранее Любовь Успенская в своем Instagram призналась , что пока не хочет думать о внуках, а хочет рожать еще детей.