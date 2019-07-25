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«Вовремя унесла ноги»: Украина наказала Дану Борисову 

Рамблер + ещё 16 1 час назад
Телеведущая Дана Борисова заявила, что ожидала запрета на въезд на Украину, так как ранее власти страны обвинили ее в нарушении закона. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Телеведущая 15 июля приехала в Киев на съемки шоу для телеканала «Пятница». Она опубликовала в Instagram фото с Майданом Незалежности и Киево-Печерской лаврой.
Позже стало известно, что Служба безопасности Украины запретила Борисовой въезд в страну сроком на три года. В СБУ не назвали причину такого решения. По данным «Детектора медиа», Борисова в 2017 году посетила Крым, въехав туда с территории РФ, и назвала полуостров российским. На Украине законным считают только один способ посещения Крыма — через Херсонскую область.
«Для меня это абсолютно прогнозируемо. Я этого ждала», — так Борисова прокомментировала запрет.
По словам Борисовой, в последние дни своего пребывания в Киеве она боялась возвращаться в гостиницу, так как «какой-то деятель ЦИК» выступал против нее, «всяко-разно» оскорблял и назвал лицом, нарушающим закон.
«Я считаю, что я вовремя унесла ноги, потому что меня могли закрыть там вообще, привлечь к ответственности», — подчеркнула ведущая.
Борисова добавила, что в целом в Киеве ей понравилось, она встречала только доброжелательных людей и не сталкивалась с негативом.
Комментарии11
Шоу-бизнес , Видео , Дана Борисова , СБУ , Центризбирком России , Киев
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