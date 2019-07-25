В ходе гастролей в Сочи популярному певцу преподнесли торт, украшенный обнаженной фигурой самого Филиппа Киркорова. Видеоотчет о подарке певец разместил в своем Instagram.
«Вот так вот меня и мой дружный коллектив принимали и угощали в Сочи мои друзья-кондитеры», — написал певец.
На видеозаписи певцу презентуют трехъярусный торт, сделанный по мотивам его нового клипа на песню «Стеснение пропало». Филипп Киркоров выразил восторг оформлением подарка и попробовал одно из украшений — леденец, сделанный в виде фигурки фламинго.
Поклонник певца разделили его мнение по поводу торта и пожелали удачи в гастрольном туре.
«Тортик очень шикарный, хорошая фантазия так украсить под "Стеснение пропало" прекрасный сюрприз и подарок. Удачи дальше на путях и выступлениях…», — написала rossa19772018.
«Красивый тортичка!» — отметила koketka58.
Ранее Филипп Киркоров оказался за пределами рейтинга самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта по версии Forbes. По данным издания, в этом году была изменена методика оценки рейтинга. Редакция ограничила возраст участников рейтинга 40 годами и сместила фокус в сторону популярности.