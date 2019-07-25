Киркорову подарили торт с его «обнаженной» фигурой

В ходе гастролей в Сочи популярному певцу преподнесли торт, украшенный обнаженной фигурой самого Филиппа Киркорова . Видеоотчет о подарке певец разместил в своем Instagram.

«Вот так вот меня и мой дружный коллектив принимали и угощали в Сочи мои друзья-кондитеры», — написал певец.

На видеозаписи певцу презентуют трехъярусный торт, сделанный по мотивам его нового клипа на песню «Стеснение пропало». Филипп Киркоров выразил восторг оформлением подарка и попробовал одно из украшений — леденец, сделанный в виде фигурки фламинго.

Поклонник певца разделили его мнение по поводу торта и пожелали удачи в гастрольном туре.

«Тортик очень шикарный, хорошая фантазия так украсить под "Стеснение пропало" прекрасный сюрприз и подарок. Удачи дальше на путях и выступлениях…», — написала rossa19772018.

«Красивый тортичка!» — отметила koketka58.