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Татьяна Васильева попала в базу «Миротворец» 

Teleprogramma.pro + ещё 1 37 минут назад
Фото: globallookpress.com
Ко многим известным российским актерам и музыкантам, попавшим в украинскую базу данных «Миротворец» накануне «присоединилась» и народная артистка России Татьяна Васильева.
Отныне в соседнем государстве она считается «врагом Украины». Новостью на своей странице в социальной сети Instagram поделился друг и коллега звезды кино и театра Станислав Садальский, разместивший скриншот интернет-страницы «Миротворца». Вместо комментария актер привел отрывок своего интервью.
По словам Садальского, ему стыдно за этих людей. Ведь как только власть в стране сменится, они «перекрасятся в другие цвета».
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ЗАПРЕТ… Тут нет ничего удивительного. В советское время те же самые чиновники, которые сегодня борются против русского языка, боролись против желто-блакитного флага, — рассказал «КП» Садальский. — Я этих людей презираю, и мне очень жалко простых людей. Я всегда говорил, что Одесса никогда не была украинской, это был интернациональный город, и, если уж на то пошло, то он был больше еврейский. И мне обидно, что именно в Одессе — городе, который мне очень дорог, против меня устраивают провокации. Стыдно за этих чиновников, которые, я в этом уверен, как только сменится власть, тут же перекрасятся в другие цвета. #миротворец #украина #позор #стассадальский @zelenskiy_official #зеленский #президент #украина🇺🇦 #украинацеевропа #одесса #одесскаякиностудия #местовстречиизменитьнельзя

Публикация от  Стас Садальский️🎬 (@stassadal)

Напомним, в базу уже внесены телеведущий Владимир Познер, а также певец Александр Маршал, которому из-за этого пришлось даже перевозить останки своих родителей и младшей сестры из Киева в Москву. Только теперь, как рассказывал музыкант, он сможет навещать своих близких и ухаживать за их могилами.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Общество , Александр Маршал , Станислав Садальский , Владимир Познер , Татьяна Васильева
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