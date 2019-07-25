Татьяна Васильева попала в базу «Миротворец»

Татьяна Васильева. Ко многим известным российским актерам и музыкантам, попавшим в украинскую базу данных «Миротворец» накануне «присоединилась» и народная артистка России

Отныне в соседнем государстве она считается «врагом Украины ». Новостью на своей странице в социальной сети Instagram поделился друг и коллега звезды кино и театра Станислав Садальский , разместивший скриншот интернет-страницы «Миротворца». Вместо комментария актер привел отрывок своего интервью.

По словам Садальского, ему стыдно за этих людей. Ведь как только власть в стране сменится, они «перекрасятся в другие цвета».